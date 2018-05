Pelota Altuna: «Aprovecharé las vacaciones para dedicar más tiempo a los estudios» El Campeonato de Parejas y el Manomanista le han impedido dedicar el tiempo deseado a las asignaturas de segundo y tercero de Magisterio que ha elegido este curso J.L. Miércoles, 23 mayo 2018, 07:34

- ¿Cómo avanzan los estudios de Magisterio?

- Planifiqué sacar adelante la carrera en cinco años. Este curso estoy con las cuatro asignaturas que me faltan de segundo y varias que elegí de tercero. En el segundo trimestre, durante el Campeonato de Parejas, he estado dos meses de prácticas en Abaltzisketa. Apenas he dispuesto de tiempo para hacer muchos trabajos. A finales de mayo y primeros de junio tengo la ocasión de aprobar asignaturas que he dejado atrás.

- ¿Cuesta compaginar campeonatos y estudios?

- No es fácil. A veces ocurre que estás cansado o no tienes la cabeza puesta en los libros. El año pasado me vinieron bien las dos semanas de vacaciones de los pelotaris. Dediqué parte de ese tiempo a los estudios y espero que vuelva a ser así.

- ¿Frecuenta internet?

- No estoy en redes sociales. Uso el whatsapp porque lo necesito. Aparte de eso, poco. Entro en algunas webs de pelota y de fútbol. Leo las noticias en el periódico. Estoy al corriente de lo que sucede en el mundo.

- Personaje le gustaría conocer.

- Desde ese punto de vista soy un afortunado. Mis ídolos de la niñez han sido pelotaris. El principal era Irujo, y he compartido vestuario con ellos. Oinatz, Abel, Aimar, Juan... He conocido a un montón de ellos. Soy un privilegiado. Además, he hecho cantidad de amigos.

- Un deportista.

- Hay pelotaris o futbolistas que no son los mejores, pero sí un ejemplo por el hambre y la ilusión que demuestran pese a su veteranía. Me acuerdo de Xabi Prieto en la Real o Aduriz en el Athletic. O Barriola y Olaizola II en la pelota. Admiro ese comportamiento y les admiro a ellos.

- Un txoko.

- San Martin, un barrio de Amezketa. Voy a menudo porque me ayuda a estar relajado y desconectar.

- Una montaña.

- Balerdi, en Aralar.

- Una playa.

- La de Orio.

- Una jugada de fútbol.

- Lo más bonito es el gol, pero muchos pases de jugadores como Iniesta, por ejemplo, entrañan mayores dificultades que el propio gol.

- Un bertsolari.

- No es de los mejores, pero tengo muy buena relación con Bixente Gorostidi. Es de Amezketa.

- ¿Con sus amigos es tan travieso como en el frontón?

- Me considero un joven con buen humor. Supongo que mis amigos dirán lo mismo. De niño sí era travieso, no podía estar quieto.

- ¿Prepara las entrevistas?

- No. Soy sincero cuando me preguntan, contesto lo que pienso. Es una cuestión que aprendes a medida que progresas en la pelota. Con 22 años no contesto igual que con 18 porque adquieres mayores conocimientos y evolucionas como deportista.

- ¿Cuida la imagen?

- Antes, cuando salía de noche con la cuadrilla, me preocupaba menos porque sabía que nadie estaba pendiente de mí. Ahora, en las fiestas de los pueblos noto que me conocen. Me hacen preguntas y comentarios. Por eso cuesta desconectar de lo que eres como pelotari. Si te digo la verdad, disfruto más de una comida y la sobremesa con los amigos en el propio Amezketa.

- ¿Conoce los frontones de todos los pueblos de Gipuzkoa?

- Creo que sí. Desde Amezketa hacia abajo hasta Donostia. También los de Errenteria y Oiartzun. He estado en el de Aginaga y en el de Usurbil. Lo mismo hacia el Goierri y las comarcas del Deba y del Urola: Azkoitia, Azpeitia, Zestoa, Zumaia... Mira, ahora que lo preguntas, no he jugado nunca en Aizarnazabal. Asegarce ha organizado festivales en aquel frontón. Sé dónde está porque lo vi señalizado un día que pasé camino del puerto de Meagas.

- ¿Cómo conoció a Fernando Vidarte, su empresario de Aspe?

- Sé que vino a verme jugar a Elgeta cuando tenía 16 años. Era una final del Campeonato de Euskal Herria. La primera vez que hablé con él fue el día que firmé el precontrato con Aspe, año y pico antes de mi debut. A Inaxio Errandonea, nuestro director comercial, le conocía mucho antes ya que su hijo pelotari, Ander, es de mi edad.