PELOTA Si aplauden tanto al de la mopa, malo El Astelena, completamente lleno, presentó ayer este magnífico aspecto. / FÉLIX MORQUECHO Los vencedores cobran una tacada de trece tantos del 6-9 al 6-22 ante dos decepcionantes Ezkurdia y Zabaleta Paseo de Elezkano II y Rezusta en un Astelena lleno con 1.200 pelotazales JOSEBA LEZETA EIBAR. Martes, 26 diciembre 2017, 08:43

Lleno absoluto en el Astelena de Eibar con 1.200 espectadores hambrientos de buena pelota. Más aún. Es muy posible que las gradas de la catedral de la pelota a mano vuelvan a desbordarse el próximo lunes con ocasión del duelo entre Bengoetxea VI-Larunbe y Altuna III-Martija. Las reservas copan ya el piso de arriba y marchan a buen ritmo en las butacas de cancha.

6 Ezkurdia - Zabaleta e 22 Elezkano II - Rezusta TIEMPO DE JUEGO 38 minutos y 45 segundos. Pelotazos a buena 289. Tantos de saque Ezkurdia, 0. Elezkano II, 1. Faltas de saque Ezkurdia, 0. Elezkano II, 0. Tantos en juego Ezkurdia, 3. Zabaleta, 1. Elezkano II, 9. Rezusta, 3. Tantos perdidos Ezkurdia, 5. Zabaleta, 4. Elezkano II, 1. Rezusta, 1. Marcador 0-2, 2-2, 2-6, 3-6, 3-8, 4-8, 4-9, 6-9 y 6-22. Momios de salida tendencia por Elezkano II y Rezusta. 80 a 100 por abajo. Incidencias llenazo en el Astelena de Eibar. Se agotó el papel. 1.200 espectadores. Partido disputado sin botilleros debido a que las dos parejas forman parte de la disciplina de Aspe.

Esperemos que los pelotazales disfruten más que ayer con ocasión de la paliza por 6-22 a cargo de Elezkano II y Rezusta sobre Ezkurdia y Zabaleta, desconocidos. Si el encargado de pasar la mopa es jaleado y recibe tantos aplausos como la pareja ganadora, mala señal. Sucedió.

Clasificación Bengoetxea-Larunbe/Irribarria-Merino II 18-22 Olaizola II-Imaz/Urrutikoetx -Aretxabal. 15-22 Víctor-Albisu/Altuna III-Martija 14-22 Ezkurdia-Zabaleta/Elezkano II-Rezusta 6-22 1 Altuna III-Martija 5 4 1 108 80 4 2 Elezkano II-Rezusta 5 3 2 93 82 3 3 Urrutikoetxea-Galarza 5 3 2 85 87 3 4 Olaizola II-Imaz 5 3 2 92 97 3 5 Víctor-Albisu 5 2 3 98 85 2 6 Irribarria-Merino II 5 2 3 93 104 2 7 Ezkurdia-Zabaleta 5 2 3 78 105 2 8 Bengoetxea-Larunbe 5 1 4 92 99 1 Viernes 29, Tolosa (16 30, ETB1) Olaizola II-Untoria/Irribarria-Merino II Sábado 30, Pamplona (17 00, ETB1) Urrutikoetxea-Aretxabaleta/Ezkurdia-Zabaleta Sábado 30, Etxebarri (17 00, ETB1, dif. domingo) Elezkano II-Rezusta/Víctor-Albisu Lunes 1, Eibar (17 00, ETB1) Bengoetxea VI-Larunbe/Altuna III-Martija

Mientras Elezkano II y Rezusta confirmaron su recuperación, Ezkurdia y Zabaleta acentuaron su crisis de juego. La agresividad del delantero de Arbizu se redujo a una zurda de aire potente y una volea rápida en los primeros tantos. El zaguero de Etxarren soltó media docena de latigazos de derecha. Poco más. Fallaron demasiado y no inquietaron nada.

Gracias a un amago de reacción limaron la desventaja de cinco tantos del 4-9 a una de tres en el 6-9. No sumaron ninguno más. Peor aún, transmitieron la sensación de que no lo habrían conseguido ni de estar tres horas más sobre la cancha. Ezkurdia se diluyó como un azucarillo, Zabaleta mandó bajo la chapa la mejor pelota de que dispuso, no solicitaron ningún descanso para cortar la racha rival, en el parón obligatorio del 6-18 el delantero entró al vestuario y el zaguero prefirió quedarse en la cancha. Desconexión. Impotencia. Lo mejor para ellos es que todavía están a un triunfo del cuarto puesto. Pero con este juego...

Elezkano II y Rezusta, por contra, suben a la segunda plaza de la clasificación con el tercer punto y gracias a la mejor diferencia de tantos que las dos parejas con las que figuran empatadas.

Ante la pregunta de si fue una victoria fácil, Rezusta entiende que se debió a que «nosotros hemos cumplido bien nuestro trabajo. Cometimos pocos errores y provocamos que ellos fallaran».

El zaguero zurdo de Bergara confiesa que «estoy con más chispa que en jornadas anteriores. La pelota me sale con más velocidad de la mano. Las victorias dan confianza y me veo bien en los entrenamientos. Danel también ha terminado bastantes tantos. Vamos hacia arriba como pareja».

El delantero de Zaratamo arrastra un problema en un dedo de la mano izquierda del que parece reponerse. Sin agobios defensivos, lució en ataque con cuatro ganchos y dos dejadas de sotamano al txoko muy bonitas. También firmó tres acciones de saque-remate.

Ahora bien, la acción más aplaudida de la tarde fue obra de Rezusta: la dejada al centro de la cancha del 3-7, cuando el choque estaba todavía vivo. Sorprendió a Ezkurdia. Tres tantos antes, en el 2-5, arrimó una pelota a la altura del seis y medio para hacer imposible la devolución de Zabaleta.

El de Bergara no se dejó dominar en ningún momento por su oponente en la zaga, al que frenó por completo. También corrió bien al cuatro para defender los ataques de Ezkurdia. Solvente cien por cien, transmite seguridad.