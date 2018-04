Jon Apezetxea: «Me alegro mucho por Joseba Ezkurdia»

«Una pena. Cuando eres pelotari no te das cuenta de la importancia de que una final satisfaga al pelotazale y conserve por lo menos cierta emoción hasta el final. Desde el punto de vista del intendente lo ves de otra manera. Sin restar ningún mérito a Ezkurdia y Zabaleta, merecedores de las txapelas, Rezusta ha estado lejos de su nivel. No ha dado ninguna seguridad durante el partido. Había demostrado una gran regularidad durante todo el campeonato junto a Elezkano II y ambos se llevan un disgusto de la final. Ezkurdia y Zabaleta han llegado al último partido en su mejor punto y lo han confirmado sobre la cancha. Me alegro mucho por Joseba Ezkurdia, que consigue la txapela en su primera final después de haber recibido buenos golpes en anteriores competiciones. Espero que esto le relance».