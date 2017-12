Pelota Andoni Aretxabaleta: «Para nada me veo titular si ganamos hoy» Andoni Aretxabaleta, bajo las rocas de la iglesia de San Miguel de Arretxinaga, en Markina-Xemein. / IGNACIO PÉREZ Zaguero de Asegarce El de Markina sustituye por segunda jornada a Ladis Galarza esta tarde en Urretxu, donde recala el Parejas con ocasión de la feria de Santa Lucía JOSEBA LEZETA Miércoles, 13 diciembre 2017, 08:36

Andoni Aretxabaleta se siente como en casa tanto en Zumarraga como en Urretxu, los dos pueblos que celebran hoy la fiesta de Santa Lucía. El de Markina partirá de casa por la mañana junto a su madre, natural del barrio de Eitzaga de Zumarraga, dará una vuelta para ver la feria de ganado y charlar con sus numerosos conocidos, comerá en casa de su amama y por la tarde irá al Ederrena, donde le espera su segundo partido como suplente en la presente edición del Campeonato de Parejas. Acompaña a Urrutikoetxea frente a Irribarria y Merino II en un festival anunciado para las 17.30 y que ETB1 emitirá en diferido por la noche a partir de las 22.40.

- ¿Ha jugado alguna vez en Urretxu el día de Santa Lucía?

- Nunca. Me estreno. Como aficionado, en cambio, disputé en su día partidos en el frontón Ederrena con ocasión del Torneo San Juan. Hace años de aquello.

- ¿Conoce la feria?

- He estado en ella más de una vez. En cambio, nunca he asistido al festival de pelota profesional que organizan en el Ederrena todos los años. Sí he estado en ese frontón como espectador, pero no ese día.

- ¿Qué le parece el Ederrena?

- Tanto cuando jugué como al verlo desde la grada, me ha parecido siempre bueno y noble. No guardo malos recuerdos. Todo lo contrario.

- Juega con Urrutikoetxea.

- Apenas habíamos coincidido hasta este campeonato. Durante el verano formamos pareja en una sola ocasión. Fue lejos, en un pueblo de Salamanca o León. Y con anterioridad, a lo sumo en tres o cuatro partidos. No más. En cambio, hemos sido rivales en bastantes ocasiones.

«Tras la neumonía y las operaciones del hombro y la mano, solo me faltaba algo de cintura para abajo»

«Voy a Zumarraga por la mañana con la ama y como en casa de la amama antes de ir a jugar al Ederrena»

- ¿Qué tipo de partido espera ante Irribarria y Merino II?

- Pienso que Iker Irribarria, al ser un delantero pegador, impondrá un ritmo alto y tratará de evitar que Urrutikoetxea entre en juego. Ellos intentarán cargar el peloteo atrás. También Urrutikoetxea querrá poner velocidad al juego. Le gusta. Veremos.

- Habrá que frenar a Irribarria...

- Nos habremos enfrentado en cinco o seis ocasiones. Recuerdo que un verano nos tocó ser rivales en dos partidos. En uno de ellos, Iker formó pareja con Rezusta y en el otro, con Zabaleta. Mi compañero en ambos casos fue Elezkano II.

- Combinaciones exigentes.

- Irribarria acababa de dar el salto a profesional y eran sus primeros meses en las filas de Aspe. Danel pertenecía aún a Asegarce.

- Sale de una racha de lesiones.

- Sí. Empezaron después de la final del Campeonato de Parejas de 2014 al que llegué con Aimar Olaizola. Entré en una sucesión de contratiempos físicos que me impedían disputar partidos con una mínima regularidad.

- Cuente.

- Primero anduve mal de la mano derecha. A continuación pasé una neumonía. En el Parejas de 2015 cedí mi plaza a Untoria porque no acababa de curar la mano. Volvía y me veía obligado a parar de nuevo. Entre el 30 de septiembre de 2016 y el 8 de agosto de este año, fecha en la que reaparecí en Estella, visité dos veces el quirófano. Primero me operaron del hombro izquierdo y luego de un tendón de la mano derecha.

- ¿Solucionado?

- Por fortuna, parece que ya he olvidado todo. Regresé a las canchas en agosto y fui poco a poco. Por fin encontré la continuidad que me había faltado los años anteriores. Las molestias actuales son las propias del pelotari, no lo de antes. Durante el otoño he tenido un partido a la semana y me encuentro bien.

- ¿Cómo vive un pelotari esas situaciones?

- Estás ocupado en la rehabilitación diaria, te entrenas de otra manera, dispones de más tiempo libre. Tampoco soy de los que se come mucho el coco. Me lo tomo con filosofía. Después de la neumonía, el hombro y la mano, ya solo quedaba que me pasara algo de cintura para abajo...

- ¿El plan de hoy?

- Voy por la mañana a Zumarraga. Tengo que llevar a la ama. Es un día el que hay problemas para aparcar el coche y conviene ir con tiempo. Comeré en casa de la amama y por la tarde, al Ederrena.

- ¿Se ve titular en lugar de Ladis Galarza en caso de ganar hoy?

- Para nada. Si la empresa ha confiado en Ladis, lo normal y lógico es que lo mantenga cuando se recupere de la lesión en el pie. Por algo le eligieron como titular. Aunque no haya jugado bien al inicio del campeonato, merecía el puesto. Mientras tanto, mi misión consiste en jugar bien y ayudar todo lo que pueda a Urrutikoetxea. A partir de ahí, que venga lo que venga.

- ¿Cuándo concluye contrato con Asegarce?

- El próximo verano. Firmé para dos años en 2016. Voy a cumplir siete como profesional.