Pelota Ander Imaz: «He cogido cinco kilos en dos años» Ander Imaz asistió ayer a la elección de material en el frontón Remontival de Estella. / MONTXO A.G. Zaguero de Asegarce El oiartzuarra afronta su primer Campeonato de Parejas como titular tras ejercer de suplente en doce partidos de la anterior edición JOSEBA LEZETA ESTELLA. Jueves, 30 noviembre 2017, 08:18

Ander Imaz (Oiartzun, 22 años) es de momento el último de la larga lista de catorce zagueros con los que Aimar Olaizola ha disputado el Campeonato de Parejas. Recoge el testigo de Auxkin, Berna, Errasti, Beloki, Otxandorena, Zearra, Mendizabal II, Begino, Beroiz, Ibai Zabala, Aretxabaleta, Urrutikoetxea y Untoria. Compañeros de preparación física desde hace un par de años, van a pasar multitud de horas juntos los próximos meses.

- ¿Cuándo supo que iba a ser titular de la presente edición?

- Recibí el aviso tres o cuatro días antes de la presentación. Me llamaron de la empresa para decirme que jugaba. Del nombre del compañero me enteré en el viaje hacia Bilbao para la presentación. Aimar y yo íbamos juntos en el automóvil. Fue justo entonces.

- ¿Le sorprendió su elección?

- Veía oportunidades de ser titular. Nada más disputar el torneo de Soria, el último del verano, hablé con Etor Mendia, nuestro preparador físico, para diseñar un plan con el objetivo de llegar en buenas condiciones a estas fechas. Además, en octubre y noviembre he jugado solo un partido cada quince días, lo que me ha permitido centrarme más en el apartado físico. He metido mayores cargas de entrenamiento en el gimnasio y he ido al monte. En cuanto a las sesiones de frontón, he mantenido el ritmo habitual.

- ¿Qué montes visita?

- Los que tengo cerca de casa: Bianditz y Peñas de Aia. Suelo ir con mi perro.

- ¿Acude varios días a la semana al polideportivo de Beasain?

- Sí, con el grupo de pelotaris guipuzcoanos de Asegarce. También viene Aimar Olaizola. Hasta que debuté como profesional no hacía nada de gimnasio. Corría, iba al monte y me entrenaba en el frontón. Después he incidido más en el apartado físico.

- ¿Lo nota?

- Debuté en diciembre de 2015 con 76 kilos y ahora mismo rondo los 80-81. He cogido cinco kilos en dos años. De aficionado aguantaba bien los partidos, pero pienso que he progresado desde ese punto de vista. Todo es nuevo cuando debutas. Me he ido habituando al material, ya no me atropella tanto como antes. Me coloco mejor.

- ¿Le preocupa su zurda?

- Intento mejorarla. De hecho, cuando voy solo al frontón, peloteo del cuatro al cuatro con la mano izquierda. Con Pablo Berasaluze, técnico de Asegarce, también hago diferentes series de zurda a base de cortadas, pelotazos atrás... Una vez iniciado el Campeonato de Parejas, prefiero ensayar menos con la derecha para tenerla lo más entera posible con vistas a los partidos.

- Su experiencia como suplente en el Parejas del año pasado y su participación en varios torneos le han ayudado a asentarse.

- Disputé doce partidos con Mikel Urrutikoetxea en la anterior edición del Parejas. El pasado verano jugué tres torneos, todos con Olaizola II: Zarautz, Donostia y Soria. Caímos en semifinales en los dos primeros. En el Aritzbatalde, Irribarria y Zabaleta fueron superiores en pegada. En el Atano III regresé triste a casa porque Aimar cuajó una gran actuación y yo, sin embargo, rendí por debajo de mi nivel frente a Artola y Albisu. En Soria ganamos el torneo. Esos partidos al máximo nivel ayudan a saber llevar la presión.

- Recuerdo que durante el verano de 2016 fue de los pelotaris que más veces se vistió de blanco.

- Era mi primer año de profesional. Acumulé siete partidos en julio, trece en agosto y quince en septiembre. Además de los compromisos cercanos a casa, a menudo jugué lejos, en frontones complicados. Me vino bien para amoldarme a la categoría y progresar. El pasado agosto me quedé en seis partidos, pero de más categoría, incluidos los de torneo.

- ¿Qué me cuenta de Olaizola II?

- Nos entendemos bien. No solo dentro de la cancha, también fuera. Vamos juntos a las elecciones de material y a los partidos. Me ha ayudado desde que debuté.

- El sábado se enfrentan a Bengoetxea VI y Larunbe en Estella.

- Sí. Después será el turno de medirnos a Altuna y Martija, el viernes 8 en Tolosa. Una semana más tarde, el domingo 17, nos tocan Víctor y Albisu en el Adarraga de Logroño. Luego, entraremos en navidades. Todos los rivales me parecen duros.

Material Remontival de Estella Olaizola II no se puso los tacos y dejó la labor de pelotear en manos de Ander Imaz para elegir tres de 105.8, 105.4 y 104 gramos. El de Goizueta asegura que mejora de su fascitis plantar. «El del viernes en Bera es el partido que mejor he terminado los seis últimos meses». Bengoetxea VI y Larunbe optan por pelotas de 106.8, 105.5 y 104.7, «una de ellas, en el límite de la viveza», en opinión de Aimar.