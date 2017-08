Ander Imaz: «Guardo una foto de niño con Aimar Olaizola en el frontón de Zarautz»

Ander Imaz (Oiartzun, 22 años) va a cubrir una nueva etapa de su carrera como pelotari con su primera participación en un torneo de verano. Además, por partida doble: Zarautz y Donostia. Llevará la compañía de Aimar Olaizola, a quien admira y a quien siente cercano desde que comparten grupo de entrenamiento.

- ¿Acudía como espectador a los torneos de Zarautz y Donostia?

- Sí, alguna vez. De hecho, guardo una foto de niño con Aimar en el frontón Zarautz. Supongo que es de una de las veces que ganó el torneo. En aquella imagen tendré unos diez años de edad.

- ¿Veía opciones de disputar estos dos torneos?

- Lo consideraba difícil a pesar de que la empresa, Asegarce, me estaba programando buenos partidos últimamente. Hay cuatro o cinco zagueros de la plantilla que están arriba y tanto Zarautz como Donostia son torneos en los que cada promotora presenta dos parejas. Esto limita las opciones.

- Le avalan los resultados. Ha ganado nueve de sus diez últimos partidos. No ha perdido ni en San Fermín ni en la La Blanca...

- Jugué dos partidos en el Labrit y uno en el Ogueta. Me siento a gusto sobre la cancha. Tengo bien las manos y los buenos resultados dan confianza. Incluso aunque rindas un poco peor, todo parece más fácil cuando llegas habitualmente a 22.

- Le esperan cuatro pegadores.

- Me enfrentaré con Olaizola II de delantero a Irribarria-Zabaleta en la semifinal de Zarautz del viernes. En la de Donostia nos han puesto contra Artola-Albisu el martes 29. Ya sé lo que me voy a encontrar.

- ¿Formar pareja con Aimar supone responsabilidad añadida?

- Es una gozada para mí. Me ha ayudado mucho desde que debuté, lo mismo dentro que fuera de la cancha. Ensayamos juntos habitualmente y conoce mis características. Sabe qué hacer en cada momento del partido y cómo es cada compañero. Me quita los pelotazos que vienen a mi zurda, me deja pelota a placer en el tres y en el cuatro...

- ¿Habla mucho Olaizola II?

- Lo suficiente. Se le entiende rápido. Me aconseja. Y no únicamente durante los partidos.

- Comparten grupo de entrenamiento físico en el polideportivo de Beasain.

- Somos los guipuzcoanos de Asegarce más Olaizola II y Bengoetxea VI. También coincidimos en las sesiones de frontón del Beotibar. Dos o tres semanas antes de debutar como profesional hice una prueba con Asegarce en Beasain y me acompañó Aimar frente a Peña II y Martija.

- ¿Trabaja algo específicamente con Etor Mendia, preparador físico de Beasain?

- No había pisado un gimnasio antes de empezar en Asegarce. Nunca había levantado pesas. Hacía frontón, corría y andaba por el monte. Desde que me puse en sus manos, Etor me recomendó coger peso. Estaba en 76 kilos cuando debuté. Ahora rondo los 80. Necesito coger fuerza para jugar por detrás del cuadro siete. Estamos en ello. Pienso que todavía puedo coger algo más de potencia.

- No ha jugado este fin de semana.

- Disputé mi último partido el martes en Vitoria. Etor Mendia nos dio un plan para seguir durante el verano y lo adecuamos en función de cuántos compromisos y cuándo los tenemos. He dedicado estos días a la recuperación. El viernes y el sábado di una vuelta por el monte y durante la tarde de ayer hice manos en el frontón.

- ¿Qué le dio el Campeonato de Parejas, en el que entró para sustituir a Mikel Beroiz?

- Salí mejor de como entré. Hasta entonces no había participado en estelares. Gané algunos partidos, perdí otros y tuve de todo, pero cogí confianza. Ahora salgo más tranquilo a la cancha y defiendo mejor.

- ¿Su objetivo es ser titular en el próximo Campeonato de Parejas?

- No pienso en eso, sino en hacer un buen verano, época importante para los zagueros ya que la mayoría no participamos en el Campeonato del Cuatro y Medio. Dispongo de dos oportunidades en Zarautz y Donostia. Trataré de aprovecharlas. En Asegarce hay un grupo de cinco o seis zagueros y es difícil abrirse hueco.

- ¿Una asignatura pendiente de su juego?

- Debo coger la medida a esos pelotazos que me vienen encima y progresar con la zurda, mano con la que cada vez me desenvuelvo mejor. Insisto en ello en los entrenamientos con Pablo Berasaluze y cuando voy solo al frontón le doy únicamente con la mano izquierda. Por lo demás, creo que aprovecho bastante bien las pelotas en las que puedo golpear de derecha desde los cuadros tres y cuatro.

- ¿Un zaguero de referencia?

- Siempre me ha gustado Barriola. Ahora trato de fijarme en Albisu. Cuando está bien, es incómodo para el contrario.