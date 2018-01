CAMPEONATO DE PAREJAS Ander Imaz reaparece el sábado en el Bizkaia DV Miércoles, 10 enero 2018, 07:35

Ander Imaz reaparece el sábado en el Bizkaia de Bilbao después de haber estado en el dique seco las dos últimas jornadas por mal de manos en su derecha. El zaguero oiartzuarra hizo una prueba ayer en Tolosa y las sensaciones fueron positivas. «Me he encontrado bastante bien, hemos estado una hora jugando a parejas y la mano no me ha dolido», dijo.