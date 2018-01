Pelota Ander Imaz mejora, pero esperará una semana más Miércoles, 3 enero 2018, 08:54

Ander Imaz no quiere precipitar su reaparición y ha decidido esperar una semana más para volver a las canchas. Por lo tanto, Untoria cubrirá su vacante por segunda jornada consecutiva, en este caso el domingo en el Astelena de Eibar para acompañar a Olaizola II frente a Elezkano II y Rezusta.

Ander Imaz señala que «no he tocado pelota desde que me estropeé la derecha en Bilbao el sábado 23. Esta tarde voy a hacer mi primera sesión de frontón en Beasain. Probaré tacos nuevos. He recibido masajes de Bixente Artola y sesiones de ultrasonidos. La mano derecha mejora poco a poco, pero tampoco quiero reaparecer sin garantías suficientes. El campeonato es largo». Prefiere ser precavido.