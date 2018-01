Albisu: «Faltan menos jornadas de las que quisiera»

Durante la elección de material de ayer en el Beotibar, Aimar Olaizola definió a Jon Ander Albisu como «uno de los dos mejores zagueros de la actualidad». Sin embargo, el ataundarra está al borde de la eliminación en el presente Campeonato de Parejas. Penúltimo, suma solo dos puntos en ocho jornadas tras jugar las siete primeras en compañía de Víctor, relegado por bajo rendimiento, y la última con Laso.

- Faltan seis jornadas.

- Menos de las que quisiera. Empezamos bien y a continuación entramos en una mala racha que todavía continúa. Perdimos dos partidos 22-20, uno ante Irribarria-Merino II y otro frente a Olaizola II-Ander Imaz. Y además caímos 22-21 en otro contra Elezkano II y Rezusta. En el campeonato cuesta salir de esos baches.

- ¿Les hizo daño aquel 22-21 de Etxebarri?

- Acusamos más las dos derrotas por 22-20 porque en ambos regalamos los cuatro últimos tantos tras ir por detrás en el marcador y remontar. Perder por nuestra culpa después de trabajar tanto duele. Creo que en el partido de Etxebarri los dos zagueros estuvimos bien y los delanteros, más justos. Nos hicieron más daño aquellos dos 22-20 por la forma en la que se produjeron.

- Llevaba once victorias consecutivas y a continuación ha encadenado seis derrotas.

- Empezamos con un buen encuentro ante Bengoetxea VI y Larunbe. El segundo se suspendió cuando íbamos 7-3 por delante contra Urruti y Ladis. Ya aquel día tuve malas sensaciones. Después entramos en una dinámica negativa. Me entreno a gusto durante la semana, pero en los partidos me falta confianza. Noto que en ocasiones voy bien a por la pelota y a veces, en cambio, no encuentro la distancia. Si haces seis o siete regalos es difícil llegar a 22.

- ¿Ha perdido la confianza en su juego después de un gran verano?

- Juego bien un tanto y el siguiente, por contra, no. El juego de las parejas en el campeonato es más serio. Existe mayor tensión que durante el verano, una época en la que no te importa tanto perder tres días seguidos. Lo positivo es que estoy bien de manos y físicamente. A ver si el lunes rompemos esta racha negativa en el Beotibar de Tolosa contra Olaizola II y Ander Imaz.

- ¿Cómo ha vivido la entrada de Laso en sustitución de Víctor?

- Me había tocado la sustitución del compañero, pero por lesión. Ahora la razón ha sido otra. Estaba mentalizado para jugar con Víctor. Ambos entran mucho de aire, emplean el sotamano desde el tres y el cuatro... Quizá Víctor sea más ardiente a la hora de buscar la pelota. Pero no existe una gran diferencia en el estilo de juego de uno y otro.

- En el mejor de los casos, tiene seis finales por delante.

- Nos harían falta seis triunfos. Si ganamos cinco partidos cabría alguna posibilidad. Otros años ya he llegado apurado al final de la primera fase, pero quizá no tanto como ahora. A ver si bajo presión soy capaz de sacar lo mejor que llevo dentro.

- Olaizola II y Ander Imaz son el primer escollo a salvar.

- Aimar está completando un gran campeonato. Dominado en casi todos los tantos, en cuanto se le presenta la oportunidad de acabar lo hace. Es tremendo mantener semejante nivel a los 38 años. Da ventajas desde que debutó. Es un ejemplo para el resto de los pelotaris.

- ¿Y Ander Imaz?

- Somos compañeros de entrenamiento y nos llevamos bien fuera de la cancha. No me ha sorprendido su buen rendimiento. No es tan pegador como otros, pero sigue y sigue. Pierde poca pelota y posee un golpe vivo desde el cuatro. Otro rival complicado.

- ¿De qué material disponen para este compromiso?

- Las seis pelotas elegidas por las dos parejas son bonitas. Las de ellos me han parecido más normales y las nuestras, algo más vivas.

- Regresa al Beotibar...

- El frontón donde hice mi primer entrenamiento con Asegarce. Me llamó Aniceto Lazkano. Formé pareja con Julen Retegi contra Jaunarena y Eskudero. Tenía 17 años y estaba más nervioso que en un partido oficial. Siempre me he encontrado a gusto en el Beotibar. Además, está a veinte minutos de casa.

- ¿Un buen recuerdo del Beotibar?

- Mi debut como profesional con Asegarce, con Ekaitz Saralegi de compañero. Además, ganamos. También gané en este recinto el Campeonato Promoción junto a Olaetxea.

- ¿Y uno triste?

- Todo no han sido alegrías. También lo he pasado mal en alguna ocasión. Como cuando perdí 22-21 con Olaetxea en el Manomanista de Primera de 2012. También me acuerdo del día que jugué contra Saralegi en el Cuatro y Medio de 2012. Pese a perder, aquel día fue bonito para mí.