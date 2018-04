Pelota Jon Ander Albisu: «Si descartara dar la sorpresa ante Aimar, me quedaría en casa» Jon Ander Albisu afronta un reto mayúsculo. / ÍÑIGO ROYO Asegarce El ataundarra buscará una hazaña el sábado ante un pelotari al que no se ha enfrentado nunca mano a mano JOSEBA LEZETA SAN SEBASTIÁN. Jueves, 19 abril 2018, 07:55

Con siete participaciones a sus espaldas desde 2011, año de su estreno, Jon Ander Albisu (Ataun, 27 años) acumula experiencia en el Manomanista grande. Los octavos de final marcan de momento el tope de unos resultados que aspira a mejorar. Aunque el sorteo haya puesto en su camino a todo un Aimar Olaizola. Se enfrentarán el sábado por la tarde en el Labrit con un pronóstico claro al que el ataundarra pretende dar un vuelco. Sin perder su modestia, se ha ganado el derecho a soñar. Ayer eligieron material en Pamplona.

- Valore las pelotas separadas.

- Bonitas. Las mías andan algo más, poseen mayor tiro. He escogido enseguida una y he dudado un poco con la segunda. He tardado poco tiempo en probarlas. Las de Aimar, rápidas, cogen más bote, pero me han gustado. No son tan diferentes.

- ¿Cómo terminó de manos la eliminatoria del pasado viernes contra Zabaleta?

- Bien. El partido no fue duro. Entré pocas veces de aire. El martes me entrené con Artola en el Beotibar y ayer aproveché la elección de material para pelotear un rato en el Labrit, un frontón conocido en el que jugamos regularmente.

- ¿Se encontró bien en Ataun?

- Bastante bien. Salté a la cancha con la idea de hacer mi trabajo y lo conseguí. Zabaleta no tuvo su día. Perdió algunos restos de saque y no gozó cuando dispuso de pelota para castigar. De todas maneras, me marché contento del frontón porque puse en práctica lo que traía pensado.

- Sacó bien.

- En los entrenamientos me he sentido a gusto con el saque. Al principio se me escapó alguno al centro sin que fuera esa mi intención. Después busqué la derecha de Zabaleta en varias ocasiones. Pienso que lo hice mejor a medida que avanzaba el encuentro. Pero ese tipo de saque largo no sirve contra Aimar. Se coloca de aire y si le sacas al centro, pasa a dominarte. Estoy obligado a tocar la pared izquierda para dificultarle los restos.

- ¿Con qué se quedó más satisfecho en el partido contra Zabaleta?

- Con la pegada. En los ensayos me costaba coger altura. Lo conseguí en Ataun. Me sentí con chispa.

- ¿Revisó el partido?

- La noche del viernes cenamos en la sociedad y, como ETB lo emitió en diferido, lo vimos allí. En casa no he repasado las imágenes.

- Olaizola II no tiene nada que ver con Zabaleta.

- Es completamente distinto. Juega todo de aire. Crees que has dado un buen derechazo y no solo te la devuelve, sino que toma el mando del peloteo. Intentaré tenerlo lejos del frontis y tirar la dejada en cuanto se presente la oportunidad. Es complicado ganarle solo a base de pegada. Para eso necesitas romperle.

- ¿Puede hacerle daño un pegador?

- Lo consiguió Irribarria hace dos años. Pero soy consciente de que es una tarea complicada para un pelotari con mi pegada. Necesitas mandar a botar la pelota en el ocho continuamente y no voy a lograrlo.

- ¿Le interesa endurecer el juego?

- No sé, no sé... Aimar es muy fuerte físicamente. Lo ha demostrado siempre. Si doy tres o cuatro pelotazos atrás y abro hueco, me conviene acabar. Porque si el quinto le va a la mano, pasará a dominar.

- ¿Da miedo Olaizola II?

- No... Me tomo esta eliminatoria como un premio. Juego contra alguien que da siempre ventajas en las combinaciones y lleva veinte años en lo más alto. Y lo hago con la esperanza de que salte la sorpresa.

- ¿Cómo se contrarrestan las acciones de saque-remate de Aimar?

- Si resto los saques de atrás, estoy condenado a perder. Aunque ponga la pelota a la altura del cuatro o del cuatro y medio, Aimar va a cruzarla e incluso está capacitado para acabar el tanto. En todos mis entrenamientos he ensayado los restos de aire. Algunos días lo he hecho mejor que otros. Iré al Labrit con la idea de restar los saques de aire. Es mi primera intención. Si me llevo algún mal golpe en las manos o no me funciona la estrategia, iré hacia atrás.

- ¿En qué aspectos técnicos ha incidido durante la preparación?

- Sobre todo en dos: restar de aire los saques y la dejada. Pegar ya sé. Puedo llegar más lejos o quedarme más cerca, pero eso lo hago durante todo el año.

- ¿Cuántas veces se ha enfrentado mano a mano a Olaizola II?

- Nunca. Ni en toda la cancha, ni dentro del cuatro y medio.

- ¿Y en entrenamientos?

- Una o dos veces. La primera fue hace años, antes de debutar como profesional con Aspe en julio de 2010. Tengo dudas sobre si hemos vuelto a coincidir en otro entrenamiento para el Manomanista. Quizá hubo un segundo, pero no estoy seguro. Somos dos o tres zagueros los que disputamos el Manomanista y pelotaris como Aimar prefieren llevar de sparring a delanteros.

- Rezusta alcanzó las semifinales el año pasado. ¿Ha abierto camino a los zagueros?

- Rezusta es especial. Juega mucho, es rápido y cuando llega a los primeros cuadros sabe acabar el tanto. En lugar de fijarme en Beñat, debo esmerarme en hacer mi trabajo.

- ¿Ve imposible derrotar a Aimar?

- Si descartara dar la sorpresa, me quedaría en casa. De todas maneras, quiero darle guerra y quedarme a gusto porque he jugado lo que sé.

- ¿Tuvo dudas sobre presentarse o no a este Manomanista?

- No, no. Nada más caer en el Campeonato de Parejas, Pablo Berasaluze me comentó que habría que empezar a preparar el Manomanista. Le dije que sí. Aunque soy consciente de la dificultad que entraña para un pelotari como yo, me gusta el mano a mano en toda la cancha. En su día jugué bastantes partidos como aficionado y mantengo esas ganas.

- ¿Mejora con el paso de los años y la suma de entrenamientos?

- No sé. Este año, por ejemplo, había completado más ensayos malos que buenos antes de enfrentarme a Zabaleta. Ahora mismo estoy con buenas sensaciones.

- ¿Varía la preparación física para el Manomanista?

- Ligeramente. Incluimos ejercicios de mayor intensidad porque el mano a mano es explosivo. Nada más. Mantengo en el mismo peso. Me muevo entre los 84 y 85 kilos. Ni subo ni bajo de ahí.

- Dado que juega contra otro pelotari de Asegarce, Pablo Berasaluze no podrá sentarse el sábado en su silla. ¿Tiene otro botillero?

- El año pasado me acompañó Mikel Olaetxea y va a repetir. Hablé con él y aceptó.

- ¿Ha hecho alguna promesa en caso de vencer?

- De momento, no. Si se da el caso, decidiré sobre la marcha -sonríe-.

- ¿Tiene favorito para el Manomanista?

- Veo muy fuerte a Urrutikoetxea. También hay que contar con Irribarria y Bengoetxea VI. En cuanto a Aimar, viene de cuajar un gran Campeonato de Parejas y es capaz de dar un susto.