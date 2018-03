Altuna III da el visto bueno y jugará Jokin Altuna, en la cancha del Ogueta gasteiztarra. / BLANCA SÁENZ El delantero amezketarra acabó ayer la prueba con buenas sensaciones. Se enfrenta mañana con Martija en el Ogueta a Elezkano II y Rezusta y hoy en el Bizkaia sale el primer finalista del duelo entre Olaizola II-Imaz contra Ezkurdia-Zabaleta ENRIQUE ECHAVARREN SAN SEBASTIÁN. Sábado, 24 marzo 2018, 09:57

Jokin Altuna se vestirá mañana de blanco en el Ogueta de Gasteiz para disputar el partido que cierra la última jornada de la liguilla de semifinales del Campeonato de Parejas. Acompañado por Martija, se enfrentará, con muy escasas posibilidades de acceder a la final, o quizás ninguna, a Elezkano II y Rezusta. Pero hoy, en el Bizkaia de Bilbao (ETB1-18.00 horas) conoceremos al primer binomio que luchará por la txapela. Olaizola II y Ander Imaz juegan ante Ezkurdia y Zabaleta.

La presencia de Altuna III ha estado en el aire desde que el pasado domingo en el Astelena de Eibar se golpease la rodilla derecha contra la chapa de un altillo que separa las tablas de la contracancha de la primera fila de asientos en su intento de devolver una pelota en el partido que le enfrentó a Ezkurdia y Zabaleta. Pudo seguir jugando, pero mermado de facultades. El martes se sometió a una resonancia magnética en la clínica San Miguel de Pamplona, acompañado por José María Urrutia, médico de Aspe, cuyos resultados descartaron una lesión grave. Aún así, el pelotari tenía un fuerte golpe a la altura del vasto interior con derrame.

Olaizola II y Ander Imaz 1 Serán finalistas si hacen 19 tantos frente a Ezkurdia-Zabaleta. 2 Serán finalistas si Elezkano II-Rezusta pierden frente a Altuna III-Martija, hagan lo que hagan ellos contra Ezkurdia-Zabaleta. Elezkano II y Rezusta 1 Serán finalistas si ganan a Altuna III-Martija. No cabe ninguna otra posibilidad para ellos. Ezkurdia y Zabaleta 1 Serán finalistas si ganan 22-18 o con mayor diferencia de tantos a Olaizola II-Ander Imaz. 2 Serán finalistas si ganan 22-19, 22-20 o 22-21 a Olaizola II-Ander Imaz y, a su vez, pierden Elezkano II y Rezusta. 3 Serán finalistas si Elezkano II y Rezusta caen frente a Altuna y Martija, siempre que el de Zaratamo y el de Bergara hagan cinco tantos o más. Altuna III y Martija 1 Serán finalistas si vencen 22-4 frente a Elezkano II-Rezusta y se cumple otra condición, que Ezkurdia y Zabaleta no pasen de 16 contra Olaizola II-Ander Imaz. 2 Serán finalistas si ganan 22-3 o con mayor diferencia de tantos a Elezkano II-Rezusta y, al mismo tiempo, Ezkurdia y Zabaleta caigan en su partido contra Olaizola II y Ander Imaz. La jornada (3ª) Hoy en Bilbao (17 30, ETB1-18.00) Olaizola II-Ander Imaz/Ezkurdia-Zabaleta Mañana en Vitoria (ETB1, 17 00) Elezkano II-Rezusta/Altuna III-Martija Parejas J G P TF TC PT 1 Olaizola II-Imaz 2 2 0 44 36 2 2 Elezkano II-Rezusta 2 1 1 41 40 1 3 Ezkurdia-Zabaleta 2 1 1 40 33 1 4 Altuna III-Martija 2 0 2 28 44 0

Como el dolor no desaparecía a pesar de que iba remitiendo con la medicación, el amezketarra no ha podido entrenarse hasta el jueves, cuando realizó una prueba en el Ogueta de Gasteiz antes de la elección de material. Las sensaciones fueron mejores de las esperadas, pero Altuna seguía teniendo dudas. Demoró hasta hoy su respuesta definitiva. Jaka se mantenía en la recámara por si fuera necesaria la sustitución.

Altuna salió ayer por la mañana de su domicilio en Amezketa para comprobar si estaba en condiciones de jugar o no. Hizo un calentamiento previo y acto seguido realizó carrera continua durante media hora. La sesión concluyó con sprints y desplazamientos laterales. Las sensaciones fueron positivas y dio el visto bueno a los técnicos de su empresa, Aspe, para que le programaran mañana en el Ogueta.

«Me he levantado sin apenas molestias del entrenamiento de ayer en Gasteiz. Hemos incidido sobre todo en los movimientos de explosión y laterales. No he sentido molestias y estoy en condiciones de jugar el domingo en el Ogueta», manifestó el pelotari.

De esta forma, Altuna III pone punto y final al culebrón que le ha acompañado durante toda la semana. Mañana vuelve a ponerse los pantalones blancos para ser protagonista de un partido casi imposible. Necesitan ganar 22-4 a Elezkano II y Rezusta, pero si Ezkurdia y Zabaleta ganan hoy a Olaizola II y Ander Imaz, estarán eliminados.

Hoy, cita en el Bizkaia

La atención del pelotazale está centrada en el duelo que enfrenta en el Bizkaia de Bilbao a Olaizola II y Ander Imaz frente a Ezkurdia y Zabaleta. Un partido vital para ambas parejas, aunque los representantes de Asegarce parten con cierta ventaja. Les basta con hacer 19 tantos para entrar en la final. De lo contrario, deberán esperar a que Altuna III y Martija protagonicen al día siguiente el milagro. Las opciones de Ezkurdia y Zabaleta son más variadas, pero ganando hoy por 22-18 o mayor diferencia habrán conseguido el ansiado billete.

El partido se presenta mediatizado por la polémica que presidió la elección de material del miércoles. Los pelotaris de Aspe se quejaron abiertamente de que no había pelotas de su gusto en el cestaño -estuvieron a punto de renunciar y que eligiese Martin Alustiza, el seleccionador- y cargaron las tintas sobre el material que habían seleccionado previamente Aimar y Ander Imaz. «Queríamos pelota más fuerte, no viva, si no la que hace daño, la exigente. Las pelotas son bajas, no tienen gracia ni chispa», declaró el delantero de Arbizu. Zabaleta fue más allá al comentar que «Aimar estará muy contento. Ha escogido tres pelotas sin gracia, idóneas para su juego. Tienen poca salida de frontis, pero con tiro en el suelo para sus ganchos. Vamos, divinas para él».

La respuesta del goizuetarra no se hizo esperar. «Me parece un poco cachondeo. Tenían en el cestaño dos más fuertes, más vivas y no las han cogido. No entiendo por qué se quejan. Siempre que estoy yo por medio, o con mi pareja como en este caso y ganamos, ocurren estas cosas. Me suenan a estrategia, pero cuando pasan resulta que jugamos mejor. Yo no me traigo las pelotas de casa, están en el cestaño», dijo.