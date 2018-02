Pelota Altuna III sigue de fiesta en el Labrit Jokin Altuna se dispone a golpear la pelota de derecha ante Ander Imaz ayer en Pamplona. / JESÚS CASO El delantero amezketarra, de nuevo muy inspirado en el remate, llevó en volandas a un Martija que acabó dominando tras la impotencia de Olaizola II y el bajón de Ander Imaz ENRIQUE ECHAVARREN Domingo, 18 febrero 2018, 09:03

El idilio de Jokin Altuna con el Labrit sigue vivo. El amezketarra visitaba por cuarta vez la bombonera pamplonesa en lo que llevamos de liguilla clasificatoria del Campeonato de Parejas y una vez más volvió a salir con una sonrisa de oreja a oreja acompañado por Martija. Cuatro partidos y el mismo número de victorias. La primera en la jornada inaugural ante Urrutikoetxea y Ladis Galarza (16-22). La segunda, en la cuarta jornada, frente a Ezkurdia y Zabaleta (15-22). La tercera, en la quinta, contra Víctor y Albisu (14-22). Y la última ayer, con Olaizola II y Ander Imaz como rivales (13-22). De momento, nadie ha sido capaz de hacerle 17 tantos en su nueva casa.

El martes fue el rey del Beotibar en plenos carnavales. La fiesta continuó ayer en el Labrit. Volvió a disfrazarse de mago para levantar un partido -perdían 8-2 y 12-11- que se les había puesto muy complicado. Él fue el artífice de la reacción que llevó a su pareja a la victoria, la novena, a falta solo de una para que concluya la liguilla clasificatoria. Altuna está en boca de todos. Ante Aimar, el mejor delantero del campeonato, volvió a dar una lección. Desde el principio del partido, desde el primer tanto.

Altuna dejó hacer a Martija, sabedor de que, por una vez, su zaguero no estaría tan dominado como en anteriores partidos. Ander Imaz no tiene la pegada de Rezusta, Zabaleta o Albisu y el zaguero de Etxeberri lo agradeció. Ya era hora de no estar siempre cohabitando en el cuadro ocho, viendo las pelotas venir. Tocaba dar un paso adelante para mandar. Lo dio, pero le costó. Atenazados por los nervios, Martija y Ander Imaz empezaron a cometer errores uno tras otro. Primero el oiartzuarra, luego el navarro.

Las frases

«Ganarle a esta pareja con este resultado es algo muy grande, muchos tantos han llegado por la defensa» J okin Altuna Delantero de Aspe

«He cometido algunos fallos, pero me he visto con chispa, he jugado a gusto, he gozado» Julen Martija Zaguero de Aspe

Dudas iniciales

Esas dudas iniciales las aprovechó Olaizola II para darle la vuelta al 0-2 que inicialmente campeaba en el luminoso con una tacada de ocho tantos (8-2). El goizuetarra era amo y señor de la cancha. Altuna intentaba contrarrestar su juego, sin demasiado éxito. El gancho con el que Aimar consiguió el 6-2 fue estratosférico tras mandar con anterioridad la pelota bien lejos.

Pero enfrente estaba Altuna, no un pelotari cualquiera. Nueve tantos consecutivos, en dos arreones, pusieron de nuevo en ventaja a los representantes de Aspe (9-11). En ese tramo también hubo una jugada polémica. Sucedió en el 8-7. Los jueces dieron mala a Ander Imaz cuando la pelota no sobrepasó la línea del fleje izquierdo. Aimar, que había cometido su primer error al enviar un gancho al colchón inferior en el 8-2, protestó airadamente. No sirvió de nada. El tanto cayó en el casillero rival.

Aun así, se llegó al primer descanso obligatorio con ventaja mínima para los representantes de Asegarce (12-11). Tras levantarse de las sillas, el duelo cambió de manos definitivamente. Martija, cada vez más suelto, comenzó a machacar con su derecha a Ander Imaz. Al zaguero oiartzuarra se le acumulaba el trabajo. Era excesivo. Y el bajón en su juego no tardó en llegar. Ocho tantos consecutivos de los azules acabaron por romper el partido (12-19). Fueron los mejores momentos de Altuna, siempre con pelota a placer. Dejada al txoko, cortada a pared, gancho, otra dejada al ancho y un saque como guinda final. Si a esa racha le añadimos un derechazo potente de Martija y el segundo y último error de Aimar Olaizola al poner la pelota a botar fuera de los límites, apaga y vámonos.

El goizuetarra, impotente, contempló cómo el partido se les iba de las manos sin poder reaccionar. Todo su trabajo defensivo anterior -devolvió pelotas complicadísimas desde la contracancha- no había servido para nada. Ander Imaz bastante hacía con aguantar el chaparrón. Se había desgastado. El oiartzuarra mandó la última pelota al colchón superior. Se acababa un partido del que seguramente no guardará grato recuerdo. Ni él, ni Aimar. En cambio, Altuna III y Martija siguen aún celebrando su victoria. Que la fiesta continúe...