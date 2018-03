Altuna III se da un día más de plazo Jokin Altuna, sonriente ayer en el Ogueta tras la elección de material para el partido ante Elezkano II y Rezusta. / BLANCA SÁENZ El amezketarra decide hoy si juega o no el domingo en el Ogueta de Vitoria ENRIQUE ECHAVARREN VITORIA. Viernes, 23 marzo 2018, 09:00

Jokin Altuna ha decidido agotar todos los plazos posibles antes de hacer público si juega o no el domingo en el Ogueta de Gasteiz el último partido de la liguilla de semifinales del Campeonato de Parejas con Martija ante Elezkano II y Rezusta. El delantero amezketarra arrastra desde hace cinco días un fuerte golpe con derrame en la rodilla derecha y será hoy cuando tome una decisión definitiva. En caso de renuncia, entra Jaka.

Altuna acudió ayer a primera hora de la mañana al frontón gasteiztarra para hacer una prueba antes de la elección de material. Se entrenó con Erik Jaka por espacio de 50 minutos, bajo la supervisión de Jokin Etxaniz, director deportivo de Aspe. Jugaron primero en el cuatro y medio, para dar paso después a unos desplazamientos laterales y la sesión concluyó con remates de aire. «Ha habido momentos en los que le he visto muy bien, pero en los desplazamientos laterales tenía miedo. Todavía quedan días hasta el domingo. Al ser un golpe, tiene margen de mejora. Será él quien decida si juega o no», comentó el exmanista bergararra.

El protagonista pasó por la ducha tras el entrenamiento y se presentó en la elección de material sin tacos en las manos, como viene siendo habitual. Probó las pelotas, seleccionó tres junto a Martija y emprendió viaje de vuelta a Amezketa. Antes, corroboró casi al pie de la letra las impresiones de Etxaniz. «He realizado un pequeño entrenamiento y aunque he mejorado sigo teniendo molestias. El martes lo veía muy complicado para jugar. Al día siguiente tampoco las tenía todas conmigo, pero con el paso de los días me duele menos. El golpe fue muy fuerte y se produjo un edema».

«No he podido entrenarme durante la semana por el dolor al andar -añade-. Quiero ver cómo me levanto mañana y qué sensaciones tengo. Iré a correr un poco, haré unos ejercicios y luego decidiré. Estoy mejor de lo que pensaba, pero todavía tengo miedo. Ahora mismo, en frío, noto molestias. Aparecen cuando hago desplazamientos laterales. Si estoy bien, el sábado haré un poco de manos. Lo que quiero es venir el domingo al Ogueta sin dudas para darlo todo. El tratamiento que me ha puesto el médico de la empresa está siendo efectivo. El derrame ha mejorado».

Asumir riesgos

No cree que asuma un riesgo innecesario si se viste de blanco. «Si lo hago es porque estoy en condiciones de jugar, por eso estoy meditando tanto la decisión de hacerlo o no». Incide en que «no me he visto bien durante los primeros días de la semana, no he podido entrenarme y he tenido muchas molestias. Si fuera un partido en el que nos jugásemos la clasificación, igual me lo pensaría. Pero si no estoy en condiciones no quiero hacer un mal partido».

Material Vitoria Elezkano II y Rezusta escogieron pelotas con un poco más de bote, más vivas, que pesaron 106.3, 106.2 y 106 gramos. Altuna III y Martija optaron por material más manejable, cueros de jugar, que dieron en la báscula 105.8, 105.2 y 105 gramos.

Es consciente de que sus opciones de meterse en la final son muy escasas. «Matemáticamente aún podemos clasificarnos, pero nuestras posibilidades son muy remotas. Saldremos a darlo todo con la idea de despedirnos del campeonato de la mejor forma posible».

Y reconoce que «ganarles a Elezkano y Rezusta es muy difícil y encima tener que hacerlo por 22-4 todavía más complicado. Es prácticamente imposible. No sé si he dejado a alguna pareja en tres en mi vida, pero a mí sí que me lo han hecho. La presión es de ellos porque tienen que ganar. Para nosotros ha sido un gran campeonato. Ha sido una pena que en la liguilla no nos hayan acompañado los resultados».

A su juicio, «el Ogueta es un frontón exigente, pero he jugado muy buenos partidos aquí. Espero que si vengo el domingo me salgan bien las cosas y ganemos».