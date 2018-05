Manomanista Altuna: «Estoy feliz porque entro en la historia» Altuna III se muestra emocionado tras ganar la txapela. / JOSE MARI LOPEZ «He hecho una grandísima final y estoy muy contento», subrayó el pelotari de Amezketa AGENCIAS Domingo, 27 mayo 2018, 21:11

Jokin Altuna se mostró «feliz» tras ganar a Aimar Olaizola en el frontón Bizkaia de Bilbao y conquistar así su primer título del Campeonato Manomanista porque esta victoria en la competición más importante de la pelota vasca le permite «entrar en la historia».

«He hecho una grandísima final y estoy muy contento«, subrayó el pelotari guipuzcoano después de admitir que comenzó el partido con »nervios« y que tanto a él como a su rival les costó »gozar de la pelota« y alcanzar su mejor nivel.

Altuna III señaló como uno de los momentos clave del partido el 15-13 a su favor en un tanto que dominaba Olaizola II y que resolvió con un dos paredes.

«Me ha ayudado a recuperar el saque y a jugar bien desde ese momento, aunque con 20-13 todavía lo veía difícil porque Aimar con el saque es muy peligroso. El tanto 21 ha sido durísimo y ahí sí que lo he visto más cerca«, explicó el delantero de Amezketa.

«Altuna jugó mejor»

Por su parte, Olaizola II reconoció que Altuna III «jugó mejor» y ganó «merecidamente» la 'txapela' en un partido del que lamentó sobre todo que no pudo «meter pelota en la pared izquierda» con el saque facilitando así el juego de su rival.

«Lo peor que he hecho es que con el saque no he hecho tacadas. La clave ha estado en que no he metido en pared izquierda y el sí ha acertado en el saque y ha rematado mejor. Y los tantos duros han caído prácticamente todos a su favor«, explicó el cuatro veces campeón de esta competición.

El navarro coincidió con Altuna al valorar también como muy importante el 15-13 en un momento «en el que tenía dominado el tanto».

«Me da pena porque creo que podía haber jugado mejor y ha habido cosas que he hecho durante el campeonato que hoy no me han salido, pero lo he dado todo y me quedo con eso. Me quedo muy a gusto con el campeonato que he hecho y con la edad que tengo -38 años- estoy muy contento de haber vuelto a jugar la final», concluyó.