Pelota Altuna encuentra su material, aunque admite que le ha costado «más que otros días» Altuna y Urrutikoetxea presenta el material / J. L. El de Amezketa asegura que las pelotas escogidas por Urrutikoetxea son «bastante más rápidas» JOSEBA LEZETA Bilbao Jueves, 16 noviembre 2017, 13:28

Jokin Altuna y Mikel Urrutikoetxea han elegido sin sobresaltos este jueves en el Bizkaia de Bilbao las cuatro pelotas con las que se medirán el domingo en la final del Campeonato del Cuatro y Medio. Ambos han expresado su satisfacción con lo hallado en el lote preparado por el seleccionador Martin Alustiza, si bien Altuna reconoce que "me ha costado más que otros días encontrar lo que buscaba. En ocasiones precedentes he visto más pelotas que me gustaban. Las cinco primeras que he probado no me han convencido mucho, pero sí las tres últimas".

El de Amezketa añade que "las de Urrutikoetxea son bastante más rápidas que las mías. Con eso no digo que sean malas para este frontón. Son diferentes".

Urrutikoetxea, por su parte, ha comenzado su valoración del material con un "sin problemas", para añadir a continuación que "cada uno ha cogido lo que le conviene. Las mías son algo más vivas".

Presentan pesos similares: 106.2 y 105.8 gramos las de Urrutikoetxea; 106.1 y 105.9 las de Altuna.