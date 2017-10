Pelota Altuna III elige la pelota más baja para jugar contra Olaizola II Elección de material en Labrit. / J.L. El de Goizueta opta por «material rápido» en la cita del Labrit de Pamplona JOSEBA LEZETA Martes, 31 octubre 2017, 12:55

Jokin Altuna ha optado este martes por la pelota más motela de las que estarán en el cestaño el sábado en el Labrit de Pamplona con ocasión de la semifinal de Campeonato del Cuatro y Medio que le enfrentará a Aimar Olaizola. El de Amezketa reconoce que "la última que he cogido es la más baja. Me ha entrado bien en la mano y la he cogido. Todas son buenas".

Sin embargo, los dos semifinalistas reivindicaron que las pelotas elegidas por cada uno presentan mayor tiro que las del contrario. Altuna señala que las de Aimar son "más lentas". El de Goizueta, en cambio, habla de que "las que he cogido yo son más rápidas". Han coincidido, sin embargo, en alabar el lote. "Todas buenas" según Altuna III y "bonitas para este frontón" en opinión de Olaizola II.

Apenas existen diferencias en cuanto al peso: 106.4 y 105.6, Aimar Olaizola; 106.4 y 105.8, Jokin Altuna.

Ya se palpa un magnífico ambiente en el Labrit para la cita del sábado. Agotadas las localidades más asequibles del frontón, quedan solo a la venta butacas de cancha.