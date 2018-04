Pelota Altuna califica de «examen fuerte» la eliminatoria contra Julen Retegi Elección de material para el partido de campeonato manomanista de pelota a mano entre Jokin Altuna III y Julen Retegi Bi, en el frontón Astelena de Eibar. / Felix Morquecho El de Amezketa elige pelotas con menos salida de frontis en el Astelena de Eibar JOSEBA LEZETA Jueves, 19 abril 2018, 12:10

Jokin Altuna y Julen Retegi no han puesto pega alguna al material separado este jueves para la eliminatoria de octavos de final del Manomanista que les enfrentará la tarde del domingo en el Astelena de Eibar. El amezketarra ha declarado que «las pelotas son buenas» y el navarro entiende que ha encontrado «lo que suelo coger habitualmente. Una es un poco más viva que la otra. Las mías salen de frontis algo más que las suyas». Altuna III ha preferido pelotas de mayor peso, 105.5 y 105.2 gramos, que las de su oponente, de 105 y 104.8.

Jokin Altuna califica este partido como «un examen fuerte, una dura prueba» ante un Julen Retegi que «juega mucho». El delantero de Amezketa ha aprovechado la visita a Eibar para efectuar una sesión técnica junto a Jokin Etxaniz, director técnico de Aspe.

También Julen Retegi ha peloteado un rato. «Esta semana no he hecho ningún entrrenamiento. He dedicado estos días a recuperarme. Cuarenta y ocho horas después del partido del domingo contra Víctor todavía estaba con agujetas».