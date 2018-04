Pelota Altuna afirma que no irá al Atano III «a pasar la tarde» Jokin Altuna en el partido ante Retegi este pasado fin de semana. / ASKASIBAR El amezketarra prefiere pelota de menos salida y bote que Urrutikoetxea JOSEBA LEZETA Jueves, 26 abril 2018, 15:03

Jokin Altuna no se da por vencido de antemano para la eliminatoria de cuartos de final del Manomanista que disputará contra Mikel Urrutikoetxea el martes en el Atano III de Donostia. «En ilusión no me va a ganar nadie. Cada vez que voy a jugar un partido al frontón es a intentar ganar, no a pasar la tarde», asegura el delantero de Amezketa en la antesala de un partido para el que su rival es claro favorito.

Altuna III ha escogido pelotas más bajas que Urrutikoetxea en la elección de este jueves en el Atano III. «Las de Mikel son más vivas en el frontis y de mayor bote. Las mías son de jugar», entiende el campeón del Cuatro y Medio, que ha escogido la más pesada de las cuatro, de 105.5 gramos, y la más ligera, de 105. Urrutikoetxea ha optado por una de 105.2 y otra de 105.1.

Jokin Altuna se siente recuperado de «la paliza» física del partido del domingo contra Julen Retegi en Eibar. «El lunes estaba cansado. He entrenado sin problemas y todavía faltan unos días hasta el martes».

Urrutikoetxea prefiere despojarse de la etiqueta de favorito para la txapela. «Es difícil llegar a la final y no digamos ganar la txapela. Hay numerosos pelotaris que juegan mucho y el Manomanista no da segundas oportunidades. Hay que responder el día concreto. Si pierdes, a casa».