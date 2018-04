PELOTA Albisu y Zabaleta inauguran el Manomanista hoy en Ataun El aficionado local Iraitz Zubizarreta juega con profesionales en el telonero de parejas a partir de las 19.30 J.L. SAN SEBASTIÁN. Viernes, 13 abril 2018, 07:49

El Manomanista de 2018 comienza a rodar esta tarde en Ataun, sede de la eliminatoria de primera ronda entre dos de los tres zagueros participantes: el local Jon Ander Albisu y el reciente campeón del Parejas José Javier Zabaleta. Cuestión de pegadores. El festival comienza a las 19.30 y ETB1 lo ofrece en diferido a partir de las 22.00.

Albisu tratará de hacer valer el conocimiento de la cancha y una preparación más larga producto de su prematura eliminación del Campeonato de Parejas: «He dispuesto de tiempo y habré hecho siete u ocho entrenamientos. He tenido de todo: buenos, decentes y malos. También he seguido jugando partidos de parejas, uno cada quince días».

Durante su trayectoria en el Manomanista, el ataundarra ha coincidido con varios zagueros: «Me he enfrentado a Merino II, Beroiz, Rezusta... Ahora me enfrento a Zabaleta. Si me hubieran dado a elegir, prefería un zaguero. Por ahí he tenido fortuna. En teoría, jugaremos más a bote que si me hubiera tocado en suerte un delantero. Estoy con ganas e ilusión». Entiende que «jugar en casa ayuda si empiezas bien. En cambio, arrancar mal el partido puede significar mayor presión».

El rendimiento de Zabaleta es una incógnita, si bien llega sobre la ola de los buenos resultados y la txapela del Parejas, que han reforzado su moral. Sin embargo, apenas ha realizado entrenamientos específicos. Ni físicos ni técnicos.

El ganador de esta eliminatoria se verá las caras con Olaizola II el sábado de la semana próxima en el Labrit de Pamplona.

El otro protagonista del festival de Ataun se llama Iraitz Zubizarreta, delantero local de 19 años que interviene en el telonero de parejas con Ibai Zabala ante Arretxe II y Etchegoin. No debuta con Asegarce, sino que se trata de una presencia puntual. De hecho, figura en el grupo de futuribles de Aspe, que no ha puesto ningún impedimento.