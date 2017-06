«Me entreno con Asegarce desde hace tres meses»

A sus 17 años, todavía juvenil, Jon Alberdi es uno de los pilares del equipo de Azpeitia que ha ganado las dos ediciones anteriores del Interpueblos de Gipuzkoa de mano y se ha plantado en su tercera final consecutiva. Su progresión no ha pasado desapercibida para Asegarce, empresa con la que ensaya una vez a la semana. Comparte entrenamientos con profesionales. Pero antes, el sábado a las 16.30 en el Atano III de Donostia, le espera una final contra Oiartzun.

- ¿Cómo ha discurrido este Interpueblos a nivel personal?

- He disputado cinco de los seis encuentros de la pareja juvenil. Me perdí el de la vuelta en Azkoitia. Habíamos ganado 3-0 en la ida y jugó Iriarte al lado de Egiguren.

«Oiartzun va a ser complicado de batir, la clave estará en los dos primeros partidos»

- En esta competición juega indistintamente de delantero, su posición habitual, o de zaguero.

- En la ida de la semifinal contra Ataun jugué de zaguero en nuestro frontoi txiki. Lo hice con Iriarte de delantero. En el resto me han alineado como delantero en compañía de Julen Egiguren. El año pasado ejercí de zaguero, salvo en la final de Euskal Herria, en la que el reglamento concedía la posibilidad de cambiar. Como Iriarte, mi delantero, era todavía cadete, bajó de categoría para formar pareja con Egiguren. Me puse de delantero juvenil con Unanue de compañero.

- De hecho, de niño jugaba principalmente de zaguero.

- Fue mi posición hasta hace dos años. Decidí pasarme a delantero siendo cadete. En realidad, hasta el año pasado siempre había actuado de zaguero en el Interpueblos. Esta edición, como he dicho, solo lo he hecho en una ocasión. Fue un partido fácil ya que ganamos 22-1. Pero no sé cómo puedo responder en partidos que se endurezcan.

- Saca con la derecha...

- Pero soy zurdo cerrado. Utilizo la derecha solo para escribir y comer. Para nada más. Para jugar a fútbol uso la izquierda.

- ¿Cómo se presenta la final del sábado en el Atano III?

- Confiamos en que nos salga bien. De todas maneras, Oiartzun va a ser un equipo complicado de batir. La clave, en mi opinión, estará en los dos primeros partidos. Ellos poseen una pareja fuerte en cadetes, categoría en la que mantenemos esperanzas. Nuestro compromiso, el de juveniles, se presenta equilibrado, sin favorito claro. En mayores hemos ganado los seis partidos hasta ahora y es posible que el punto caiga de nuestro lado. Etxaniz es un buen delantero y Murgiondo, el zaguero, está muy bien en estos momentos.

- Habrá que estar puntual para las cuatro y media en el Atano III para no perderse nada.

- Si ganamos en cadetes, podremos afrontar más tranquilos nuestro partido. Si perdemos, la emoción subirá de tono.

- Su hermano Unai también forma parte del equipo.

- Es cadete. Ya fue campeón del Interpueblos el año pasado. Es una competición especial. El viernes de la semana pasada acudieron dos autobuses de seguidores azpeitiarras a Ataun. El ambiente de los choques contra Azkoitia fue bonito. Y que dos hermanos defendamos juntos al pueblo supone una satisfacción.

- Asegarce le ha lanzado sus redes.

- Hago un entrenamiento de frontón a la semana con ellos en Beasain o en Tolosa, aunque también he realizado alguna visita a Bilbao. Me llamaron hace tres meses para una prueba en el Beotibar. Completé un buen ensayo y me ofrecieron seguir. Generalmente, trabajo a las órdenes de Pablo Berasaluze. Como estudio, durante el curso no puedo ir a los entrenamientos matinales y acudo a los de la tarde. Durante el verano es distinto y voy por las mañanas.

- ¿Ha coincidido con los manistas profesionales de la empresa?

- El martes estuve con Albisu. Es muy bonito jugar con un zaguero de esa talla. También participó Etchegoin. Otro día me tocó con Larunbe.

- ¿Tiene preparador físico?

- Hasta hace poco seguía las pautas de Unai Legarreta, técnico de la federación. Me marcaba unos planes de carreras, series, ejercicios... Hace tres semanas me puse en manos de Etor Mendia, preparador físico de Asegarce. Me ha dado unas tablas para que las cumpla.

- ¿Estudia?

- Sí, en la Armeria Eskola de Eibar. He terminado automatismo industrial y ahora voy a empezar robótica industrial.

- ¿Cómo se presenta el verano?

- Me han llamado para los torneos del Antiguo, de Errenteria, para el Muebles Polque... También tengo partidos en varios pueblos. Habrá que renunciar a algunos.