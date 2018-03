Aimar Olaizola: «He pasado cuatro meses sin poder salir a correr»

Aimar Olaizola sigue siendo un valor seguro a sus 38 años. El domingo en el Atano III de Donostia inicia su decimotercera participación en la liguilla de semifinales del Campeonato de Parejas. Lleva tres consecutivas y ha estado presente en siete de las ocho últimas. En esta ocasión le acompaña Ander Imaz y en la primera jornada se enfrentan a Altuna III y Martija.

- Siete victorias, siete derrotas y el billete para la liguilla de semifinales en el bolsillo. Haga un balance de la primera fase.

- Muy positivo por nuestra parte. Desde el día de la presentación sabía que iba a ser un campeonato difícil ya que nos enfrentábamos a grandes parejas. Todas juegan mucho. Estoy muy contento por el nivel que hemos dado como pareja.

«Jokin Altuna ya es figura y a partir de ahora le va a tocar a menudo dar ventajas atrás»

- Disputa su séptima liguilla de semifinales en las ocho últimas ediciones. ¿Clasificarse era una obligación para usted?

- Son resultados positivos. Mi primer objetivo en el Parejas suele ser lograr una plaza entre las cuatro mejores. Pero siempre soy consciente de las dificultades que encontraré por el camino. Mi compañero, Ander Imaz, es joven, ha sido titular por primera vez y no era fácil para él. Al mismo tiempo, estoy contento de haber formado pareja con Ander porque le conozco desde pequeño y siempre hemos mantenido muy buena relación personal. Creo que lo hemos transmitido sobre la cancha.

- ¿Cómo se ha encontrado a nivel personal?

- Bien. He ido hacia arriba después de terminar muy justo el Cuatro y Medio, uno de los campeonatos en los que más he sufrido a nivel físico a lo largo de mi carrera. La fascitis plantar no está olvidada del todo, pero en la medida que mejoraba lo he notado para bien en los desplazamientos, en las carreras... También estoy con más chispa e inspiración, en este caso porque ha tocado así.

- ¿Ha repercutido la fascitis plantar en su preparación?

- Arrastraba molestias desde el verano y la primera semana de octubre me hice más daño en un ejercicio de gimnasio que realizaba junto a Ander Imaz. Desde entonces hasta la primera semana de febrero, durante cuatro meses, no pude salir a correr ningún día. Por fin, empecé hace cuatro semanas. Y desde hace tres realizó algunos ejercicios que antes no podía compartir con los compañeros. Mi juego lo he acusado sobre todo en defensa. No podía ir bien al ancho, no podía reaccionar si me pillaban a contrapié...

- ¿Cómo ha visto a Ander Imaz?

- Bien. Se ha puesto nervioso en algunos partidos, algo normal para un debutante. Ves llenas las canchas, son partidos de mucha intensidad... Está haciendo un buen papel. Ahora le insisto en que jugar la liguilla es un premio y en que debe saltar a la cancha a disfrutar. Ya sé que en su fuero interno pensará que podemos llegar a la final, pero debe quitarse de encima esa presión.

- ¿Causó baja en tres partidos por la mano derecha?

- Está mejor. Muchos partidos de campeonato son duros y los contrarios van a por Ander. He tratado de ayudarle en la medida de lo posible. Terminó justo su último partido y estas dos semanas de parón le han venido bien. En los entrenamientos ya he comprobado que suelta el brazo con mayor confianza.

- Hay a quienes no les gustan esos parones.

- Yo siempre he dicho que prefiero jugar un partido a la semana. Pero reconozco que este paréntesis nos ha venido muy bien.

- ¿Qué ha hecho estos días?

- He seguido igual. El fin de semana, por ejemplo, completamos una sesión intensa de frontón en el Atano III, como si fuera un partido. Es importante estar sobre la cancha y seguir con las rutinas semanales.

- Asegarce solo ha podido clasificar a una pareja.

- Una pena para nosotros. Algunas parejas han tenido mala suerte y varios pelotaris han andado justos de manos. Otras veces sucede al revés. Es cuestión de suerte.

- Dé una favorita.

- Desde el principio he dicho que quien aguanta y domina los partidos es el zaguero. Y quien marca la diferencia hoy en día es Rezusta. Ha demostrado ser el mejor zaguero estos tres últimos años. Además, he visto fuerte a Elezkano II. Los veo casi fijos en la final.

- Juegan contra Altuna III y Martija el domingo en el Atano III. ¿Cuál puede ser la clave?

- En la primera fase, cada pareja ganamos un partido. Habrá que ver quién domina atrás. Los dos zagueros son jóvenes. Julen Martija ha sorprendido a todo el mundo. Jokin Altuna es un fenómeno. Si jugamos a nuestro nivel, tendremos opciones de triunfo.

- Altuna III ha dado otro paso adelante en este campeonato. Con un zaguero inexperto...

- Ya es figura. Yo mismo me he visto muchas veces en situaciones parecidas, con la obligación de estar pendiente del compañero y de ayudarle. No es fácil jugar así, pero Jokin ha demostrado capacidad para ello. Eso significa que se trata de un gran delantero. A partir de ahora le va a tocar a menudo dar ventajas atrás.

«Si algún día no me veo para estar arriba en el Manomanista, seré el primero en decir no»

- ¿Disputará la próxima edición del Manomanista?

- Esa es mi intención. Si no me duele nada, jugaré. Pero de momento no pienso en el Manomanista. Estoy centrado en el Parejas.

- ¿Se ve capaz de recuperar la txapela?

- Es difícil ganarla. También lo era hace diez años. Aunque no tengo la pegada de antes, el año pasado me vi bien y con buenas sensaciones en los entrenamientos. Los llevé a cabo con Urrutikoetxea, excelente piedra de toque. Si algún día no me veo con opciones de estar arriba, seré el primero en decir no. No hará falta que venga nadie a aconsejarme. A mi edad, pienso que ya no tengo nada que demostrar.