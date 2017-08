PELOTA Aimar, coser y cantar en Zarautz Olaizola II se dispone a golpear la pelota de derecha ante Irribarria ayer en Zarautz. Al fondo, Ander Imaz y Martija. / LOBO ALTUNA Al igual que en Ordizia, el goizuetarra volvió a ser amo y señor del partido ante un Irribarria que sigue sin encontrar la manera de llegar a 22 ENRIQUE ECHAVARREN SAN SEBASTIÁN. Martes, 1 agosto 2017, 07:26

Aimar Olaizola y Ander Imaz se sacaron la espina de la sonrojante derrota cosechada el día de Santiago en el Ogueta de Gasteiz ante Artola y Larunbe (10-22) con una clara victoria ayer en Zarautz ante Irribarria y Martija. El protagonismo recayó una vez más en el delantero de Goizueta, que al igual que el miércoles en Ordizia, volvió a ser dueño y señor de la cancha. En esta ocasión no le hizo falta contar con un zaguero de campanillas, como con Zabaleta en el Beti Alai de Ordizia. Él solo se bastó para romper el partido con una exhibición rematadora.

Aimar contó con la colaboración de un Martija que entregó mucha pelota. No cometió el zaguero de Etxeberri ningún error de bulto, pero tampoco fue capaz de quitarle el aire al menor de los Olaizola. Y cuando Aimar tiene pelota a placer, no perdona. Dieciséis tantos llevaron su firma y pudieron ser más si no llega a arriesgar. Por ese motivo se le fueron abajo o a la contracancha cinco pelotas. A pesar de ello, volvió a poner de manifiesto que, pese a ser el pelotari más veterano de ambos cuadros -tiene 37 años-, sigue marcando diferencias, sea quien sea el contrario.

En este caso volvía a ser Irribarria, que había jugado la víspera en Zeanuri. El zurdo de Arama, cuya imagen había mejorado bastante en la semifinal del torneo Bizkaia con respecto a partidos anteriores, sigue enemistado con la victoria. Ha perdido diez de sus últimos doce partidos desde el inicio del verano. Le está sucediendo algo similar a lo del año pasado tras la conquista de la txapela del Manomanista. Le cuesta ganar. No es por falta de ganas, sino porque su golpe ya no hace tanto daño. Esos sotamanos con los que asombraba al público han perdido su poder. No manda como antes y los contrarios lo aprovechan.

Dominio colorado

Aimar parece tenerle tomada la medida. El goizuetarra es un pelotari al que no puedes dejarle la más mínima oportunidad de remate. Si lo haces, estás perdido. Para el 10-6 ya llevaba nueve tantos en su casillero particular, cifra que fue en aumento. Salvo en los compases iniciales en los que hubo cierta igualdad, el partido se rompió a partir de ahí. Una tacada de cinco tantos consecutivos de los colorados, gerriko de Olaizola II y Ander Imaz, desniveló por completo la balanza. Se pasó de un esperanzador 10-8 a un 15-8 definitivo.

Irribarria y Martija, que volvieron a jugar juntos tras su experiencia en la feria de San Fermín, no estaban dispuestos a rendirse. Querían pelea (15-10), pero se dieron de bruces con la realidad (18-10). Dos ganchos consecutivos del goizuetarra y una escapada de derecha al ancho de Ander Imaz cortaron de raíz su intento de reacción.

Aún así, siguieron en sus trece, nunca mejor dicho. Alcanzaron ese guarismo gracias a un sotamano, de zurda, una apertura y el segundo de los saques del de Arama, que no tenía ningún misterio. Pero Aimar volvió a tomar la batuta. No podía dejar escapar un triunfo al que se había hecho acreedor. Irribarria, al que seguía sin salirle nada de lo que intentaba -su gesto de desazón en el 15-9 tras un dos paredes fue más que significativo-, mandó la pelota a la contracancha con la derecha. La mano que continuamente buscó Aimar con sus ganchos. Pero ni con la buena, la izquierda, pudo impedir que Aimar se impusiese con claridad en el duelo de los cuadros cortos. Atrás, Ander Imaz y Martija, dos zagueros diésel, cumplieron.