Pelota Adelante sin 1,80 de estatura El delantero de Leitza extiende al Torneo San Fermín su racha de magníficos resultados de los últimos meses

Iñaki Artola contaba esta anécdota con su voz pausada durante la reciente concentración de Asegarce en Laguardia. «Hace varios días se nos acercaron unos niños en el polideportivo de Beasain, donde realizamos nuestra preparación física. Uno de ellos, el que más afición tiene de todos, me preguntó, todo preocupado, si es verdad que hace falta medir 1,80 para ser pelotari. Alguien se lo había dicho y estaba preocupado. Le dije que no, que el campeón, Oinatz, no llega a esa estatura».

Pueden dormir tranquilos los chavales y las chavalas que sueñan con ser algún día pelotaris de primera fila. Oinatz Bengoetxea, a quien la ficha de Asegarce otorga un dudoso 1,78, y Mikel Beroiz, que tiene la misma altura, frenaron la noche del martes en el Labrit de Pamplona a dos adversarios que rondan el 1,90. Mikel Urrutikoetxea está en 1,89 y Mikel Larunbe lo rebasa con 1,92. Esa docena de centímetros de más no les bastaron para llegar a 22 en esta ocasión.

Tiempo de juego 68 minutos y 13 segundos. Pelotazos a buena 611. Tantos de saque Bengoetxea VI, 4. Urrutikoetxea, 0. Faltas de saque Bengoetxea VI, 0. Urrutikoetxea, 0. Tantos en juego Bengoetxea VI, 9. Beroiz, 4. Urrutikoetxea, 10. Larunbe, 0. Tantos perdidos Bengoetxea VI, 4. Beroiz, 3. Urrutikoetxea, 3. Larunbe, 2. Marcador 4-0, 4-1, 6-1, 6-5, 12-5, 12-7, 13-7, 13-11, 16-11, 16-12, 19-12, 19-15, 21-15, 21-17 y 22-17. Momios de salida a la par. Incidencias nuevo lleno en el Labrit, el sexto consecutivo de la feria de Pamplona, aunque menos espectacular que los cinco anteriores. 1.100 espectadores. DESTACADOSPrimer partido Darío exhibe pegada y se apunta su tercer triunfo en la feria al derrotar 14-18 con Jaunarena a Arretxe II y Ladis Galarza. Tercer partido Ander Imaz, con chispa en la derecha, sujeta a su compañero Peña II para remontar 16-18 a Elordi y Tolosa, que acusó el trote en la recta final. Balance Asegarce mantiene la ventaja sobre Aspe 10-5.

Bengoetxea VI y Beroiz participarán mañana en la final del Torneo San Fermín como líderes del competido grupo A gracias a su atareada victoria por 22-17 ante una pareja vizcaína obligada a ir a remolque desde el 6-1, producto de un precioso arranque del campeón manomanista.

Cuando tuvieron la oportunidad de poner en juego una pelota de más tiro, Urrutikoetxea y Larunbe cargaron el peloteo atrás para intentar romper la defensa de Beroiz. El zaguero de Huarte, de vuelta al primer plano después de meses de horas bajas, resistió lo indecible, falló poco, aprovechó los amagos de su delantero y arrimó buen número de pelotas a la pared izquierda. No le sobra golpe. Eso ya se sabía de antemano. Lució otras virtudes que, al menos en esta ocasión, resultaron suficientes para alzarse con la victoria.

Necesitó la ayuda de un Oinatz Bengoetxea que prolonga su estado de gracia. Aprovecha la mínima oportunidad que se le presenta, socorre al compañero cuando le ve en apuros, entra de aire de zurda desde el cuatro para apretar al delantero contrario, desahoga con el sotamano de derecha y aparece en los momentos claves, cuando más se le necesita. Influye en el juego.

Bien Urrutikoetxea

Jugó bien Urrutikoetxea. Cruzó de maravilla los ganchos, terminó con once tantos de jugada -uno más que Bengoetxea VI- y acompañó a Larunbe a la hora de castigar a Beroiz. No fue suficiente.

Oinatz Bengoetxea encontró resquicios cada vez que los rivales limaron sus ventajas. Primero en el 7-5 y más tarde en el 13-11. En ese momento sorprendió con un dos paredes de zurda en respuesta a un gancho de Urrutikoetxea que le pilló a contrapié. Siguió con dos de sus cuatro tantos de saque. Los errores de Larunbe al resto con la zurda pesaron en el desenlace de un choque más abierto de lo que refleja el desarrollo de un marcador en el que los vencedores siempre estuvieron por delante.