Koteto Ezkurra calcula que será baja «hasta agosto por otra pequeña rotura fibrilar»

«Me ha ocurrido tantas veces que ya sé lo que tengo», afirma Koteto Ezkurra con la seguridad en sí mismo que le caracteriza. El genial remontista de Doneztebe se retiró del estelar del sábado en Galarreta por culpa de un nuevo tirón en el gemelo de la pierna izquierda.

Le realizarán hoy una ecografía «para conocer el grado de la rotura fibrilar. Quedé con el médico en hacerlo así porque resulta conveniente esperar varios días antes de la prueba. Ya me ha salido el hematoma. Pienso que la rotura es pequeña. La recuperación consistirá en descanso, terapia, empezar a trotar y subir la intensidad de los ejercicios. Tardaré cinco semanas en ponerme a punto, por lo que causaré baja hasta el inicio de agosto. Confío en repetir el proceso habitual».

«Es en el mismo sitio de la pierna, en los mismos puntos», añade Koteto Ezkurra, quien el 9 de agosto cumplirá 44 años. «Estaba bastante bien de juego, había disputado varios partidos exigentes y es lo que me viene sucediendo en los últimos tiempos cuando vuelvo a coger la forma. Noté el gemelo duro hace quince días. El sábado tuve que rectificar en el momento de dar un salto y sentí el calambre. Una contractura. Me retiré del partido para no agravar la lesión». El estado de su gemelo habría empeorado en caso de seguir.

El de Doneztebe, al que las dolencias musculares en las piernas castigan sin tregua estos últimos años, había vuelto a adquirir tono físico y juego «gracias a que llevaba cinco meses, desde diciembre, sin ningún problema». El Torneo San Fermín en el Euskal de Huarte era su próximo objetivo, pero la empresa Oriamendi deberá variar la composición de las parejas ya que se antoja imposible la presencia de Koteto. Llegar a tiempo para agosto, el mes más importante del año en Galarreta, es su objetivo.

Previas del individual

Oriamendi también avanza en el diseño del campeonato individual, en el que hay cuatro remontistas fijos: Urriza, Uterga, Barrenetxea IV y Ion. Para las dos plazas restantes se organizarán en Galarreta previas por el sistema de escalera entre nueve o diez participantes. Comenzarán tras la feria de San Fermín.