Altuna: «Nunca me he sentido tan mal como en el botiquín después del partido»

Jokin Altuna asegura que «nunca lo había pasado tan mal en un frontón» como durante y sobre todo después del partido que le enfrentó a Elezkano II el domingo en el Astelena de Eibar. El virus estomacal parece remitir con el paso de las horas y el delantero de Amezketa se encuentra mejor. Es duda para el compromiso de parejas que le espera el jueves en Mungia. Confía en recuperarse a tiempo para la semifinal del Torneo San Fermín del domingo en Sopelana.

– ¿Qué tal, Jokin?

– He pasado mala noche, pero ya por la mañana he dormido un par de horas y me encuentro algo mejor. He comido arroz y pescado. De momento he asimilado bien los alimentos. Estoy mejor que el domingo. Eso seguro. Parece que el virus se está yendo.

– ¿Cuándo notó los primeros síntomas?

– Sentí cansancio antes de acostarme la noche del sábado. De todas maneras, no dormí mal. Sin embargo, me mareé al levantarme de la cama el domingo por la mañana. Empecé con la diarrea. Mi padre fue a la farmacia y me trajo Fortasec. La medicación me cortó la diarrea. Decidí jugar. Comí un poco de arroz y de pollo antes de viajar a Eibar. Notaba mal las tripas. Al ponerme los tacos en el vestuario del Astelena ya estaba mal. Veinte minutos antes del partido vomité todo.

– ¿Y durante el partido?

– No podía. Aún así, en la primera parte le di bastante bien a la pelota. Todavía guardaba fuerzas. La segunda parte fue un sufrimiento. Sentía debilidad. Me adelanté 20-13 y en ese momento jugamos un par de tantos duros que pasaron factura. Apenas podía permanecer de pie cuando el peloteo se alargaba.

– ¿El peor momento?

– Después de acabar el encuentro. No conseguía darle la vuelta al cuerpo. Entré en el botiquín y permanecí tumbado en la camilla con sudores fríos aproximadamente media hora. Lo pasé fatal.

– ¿Se arrepiente de haber jugado?

– Sí y no. Dentro de la cancha lo pasé muy mal. Gané. Si hubiera perdido, me habría costado el doble recuperarme.

– ¿Ha tenido fiebre?

– Unas décimas la noche del domingo, después de volver a casa. Puede que fuera por el trote del partido. He vuelto a ponerme el termómetro y la fiebre ha remitido por completo.

– ¿Ha perdido peso?

– Cuatro kilos. Ahora mismo no estoy en condiciones de disputar el partido de parejas que me han programado el jueves en Mungia. Pero no quiero precipitarme a la hora de tomar la decisión. Esperaré a ver cómo evoluciono estos dos días.

– ¿Acudió al médico?

– Ya sé lo que tengo porque me lo ha contagiado mi hermana. Es una gastroenteritis. Tengo los mismos síntomas que ella. Se ha recuperado en tres días. Espero que en mi caso también se cumpla ese plazo.

– ¿Alguna vez lo había pasado tan mal en un frontón?

– Nunca. El cansancio es normal cuando compites, pero esa sensación de mareo y de que puedes caerte al suelo en cualquier momento no es lo mismo.

– ¿Ni siquiera cuando sufrió el neumotórax en 2013?

– Aquello ocurrió al salir de clase, no dentro del frontón. Tenía dificultad para respirar. Lo que sentí el domingo en el Astelena es diferente.