Fueron al Astelena a ver a Lasa y les gustó Laso

Contaba Adur Lasa en una reciente entrevista que su tío Oskar se pasaba una semana sin dirigirle la palabra cada vez que completaba un mal partido. En realidad, no es tan fiero como lo pinta su sobrino. «Ya ha pasado el partido más difícil; además, el Astelena es un frontón muy exigente», señaló el tres veces campeón del Parejas tras el debut de Lasa IV, el pelotari que toma su relevo en la saga de manistas de Etxarri Aranatz.

17 EZKURDIA

22 LASA IVLASO-TOLOSA Tiempo de juego: 50 minutos y 35 segundos. Pelotazos a buena: 318. Tantos de saque: Ezkurdia, 4. Laso, 2. Faltas de saque: Ezkurdia, 0. Laso, 0. Tantos en juego: Ezkurdia, 7. Lasa IV, 2. Laso, 13. Tolosa, 0. Tantos perdidos: Ezkurdia, 1. Lasa IV, 6. Laso, 3. Tolosa, 1. Marcador: 0-9, 8-9, 8-13, 11-13, 11-16, 12-16, 12-17, 17-17 y 17-22. Momios de salida: 100 a 80 a favor de Laso y Tolosa. 60 a 100 por abajo. Incidencias: los seguidores de Adur Lasa no pararon de animar a su pelotari. Ezkurdia dispuso de medio cuadro de ventaja en el saque. Lo ejecutó desde el cuatro.

El último fichaje de Aspe, zaguero de 23 años, cayó derrotado 17-22 en su estreno con la promotora de Eibar. El apoyo de Joseba Ezkurdia no bastó para superar a un magnífico Unai Laso y Xabi Tolosa, quien dominó con una autoridad que no exhibía desde hace muchos meses. Queda la duda de si ha mejorado el de Anoeta o Lasa IV no presentó oposición suficiente. Quizá confluyeron las dos razones.

Los pelotazales acudieron al Astelena para ver a Lasa y quien les gustó y convenció fue Laso. El delantero de Biskarreta evoluciona a pasos agigantados. Pegó dos rebotes -uno en el último tanto-, firmó seis ganchos, paró en el txoko, castigó al zaguero contrario, empleó el sotamano de derecha para cambiar el ritmo del peloteo... Muy completo. Peca de meterse en batallas donde tiene más boletos para perder que para ganar. Los años le darán experiencia para evitarlas. Si continúa así, pronto va a tutear con Víctor e incluso con Artola.

El encuentro se le puso cuesta arriba al debutante en diez minutos, el tiempo que necesitaron Laso y Tolosa para adelantarse 0-9. Esa tacada obligó a Ezkurdia y al zaguero de Etxarri a nadar contracorriente hasta el final. Empezó nervioso y dio la impresión de que la velocidad del juego le podía. En dos o tres ocasiones tuvo incluso dificultades para llegar al frontis.

El empuje del delantero de Arbizu arregló el tanteador. Primero limó la desventaja hasta aproximarse a un tanto, 8-9. Después se rehizo de un 12-17 para igualar a 17. Antes de sentarse para el segundo descanso que marca el reglamento, Unai Laso tomó el mando de las operaciones para mover la pelota a todas las esquinas y terminar con un zurdazo atrás. Recuperó el saque y se acabó lo que se daba.

«He estado nervioso al principio», manifestó Lasa IV. «He notado bastante la diferencia de la pelota. Son vivas y se nota bastante». Aunque el debutante había dedicado las dos últimas semanas a intentar acoplarse al nuevo material, todavía necesita mayor rodaje.

«Tengo que aprovechar esta oportunidad», insiste el de Etxarri. «Una vez hecho el debut, me quitaré esa presión y estaré más tranquilo». En la próxima feria de San Fermín dispondrá de un par de oportunidades para dar una medida más acorde a la calidad que se le presume.

Posee una izquierda justa y la derecha no cumplió ayer con las expectativas que han avalado su llegada a la plantilla de Aspe. Juega muy tieso. Estuvo dominado durante la mayoría de los tantos. Careció de esa garra que su tío Oskar exhibía por arrobas, sobre todo en las citas importantes.

Dos pelotazos arrimados

Las dos mejores acciones de Adur llegaron una detrás de otra, mediado el choque. Su pelotazo del 7-9 se envenenó en la pared izquierda y su derechazo del 8-9 acabó sin respuesta de Xabi Tolosa a la altura del nueve y medio. Antes mandó a la chapa de arriba el zarpazo que valió el 0-7 para la pareja rival. El resto de las ocho pelotas que falló, incluidos dos restos de saque, terminaron abajo o en la contracancha.

Evidenció que el ritmo al que se juega en Garfe, donde ha cubierto un año junto a los Titín, Xala y compañía, no es el mismo que va a encontrar a partir de ahora. No al menos si juega con delanteros como Joseba Ezkurdia y Unai Laso. Le toca arrancar desde más abajo para adecuarse a un material y a un ritmo nuevos para él. Sus 23 años deben darle aplomo y claridad para afrontar esa ansiada progresión.