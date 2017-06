Martínez de Irujo, hasta en el saque de honor

Juan Martínez de Irujo se ha mantenido fiel a su identidad hasta en el último pelotazo, el del saque de honor ejecutado ayer en un Labrit repleto antes de que comenzara el estelar de su homenaje. No botó del todo bien la pelota, se le metió ligeramente hacia el cuerpo y, cómo no, arriesgó. Buscó las losas altas, pegó centímetros debajo de la chapa y salió hacia arriba de tal manera que tocó el techo. Falta. La pelota acabó lejos, muy cerca de la raya de pasa. Cien por cien Irujo.

Como en las palabras de agradecimiento al público durante el acto de entrega de regalos posterior. «Os pido perdón de antemano. No sé ni lo que voy a decir», arrancó. Reconoció que llevaba días sin dormir.

Lo traía bien estudiado de casa o una vez más acertó al improvisar. «En el Labrit me vienen recuerdos de cuando jugaba con mis amigos, del día que entré a los seis años en el Oberena, del día que firmé el contrato con Fernando Vidarte, de mi debut el 6 de junio. No habéis fallado a ninguna cita. Espero que hayáis disfrutado conmigo lo que he disfrutado yo con vosotros. Me siento en la obligación de recordar a los compañeros que han dejado la pelota por lesiones o problemas físicos, Idoate y Zubieta. Para acabar me gustaría dejar un mensaje: que entre todos mantengamos viva la pasión por la pelota y mantengamos nuestro deporte en primera línea junto a los deportes mayoritarios. Gora euskal pilota!».

LAS FRASES



Inaxio Errandonea Director comercial de Aspe «Nunca he visto a nadie jugar a pelota tanto como Irujo en la final del Parejas de 2006. Fue increíble» Oskar Lasa Exmanista «Pelotari único y completo al cien por cien. Y además guerrero, muy guerrero»

El Labrit estalló en una nueva ovación, la última que Irujo recibirá vestido de pelotari. Porque así lo hizo en su despedida: camiseta roja de campeón con el escudo de Aspe, gerriko, pantalón blanco y zapatillas. Para entonces su hermana Idoia le había bailado un aurresku y su hija mayor, Arhane, le había impuesto una txapela que la pequeña, June, quiso arrebatársela de la cabeza. Aguantó las lágrimas como pudo.

Uxue Barkos, presidenta de Navarra, y Joseba Asirón, alcalde de Pamplona, le entregaron sendos obsequios. Lo mismo que Fernando Vidarte, máximo responsable de Aspe, Miguel Ángel Pozueta, presidente de la Federación Navarra y representantes de Elkarpelota -el club impulsado por el propio Juan junto a su guardia pretoriana formada por Eulate, Goñi III y Eugi- y Oberena, el primer club que defendió. Hasta los mariachis saltaron a la cancha para dedicarle el 'Sigo siendo el rey'.

«Zorionak, San Juan», rezaba una de las dos pancartas que colgaba de la parte delantera del palco de un Labrit en el que hizo mucho calor.

Julio Soto le dedicó un bertso con el siguiente final: «Txapeldun zara eta bihotzez maite zaitugu (eres un campeón y te queremos de corazón)». Un Julio Soto que califica a Irujo como «alguien especial para mí porque jugamos a pelota en el mismo club. Nuestros padres mantienen una relación estrecha desde que éramos niños. En mi habitación sigue colgado un póster de Juan. Lo que siento por Irujo está fuera de lo racional».

No crean que solo vimos pelotazales navarros en el Labrit. Muchísimos guipuzcoanos se acercaron a Pamplona. La ocasión lo merecía. Arantxa Gurrutxaga e Iñaki Peña, pelotazales fieles del campo aficionado, se saltaron las finales del cuatro y medio de Tolosa, para desplazarse a la capital navarra acompañados por sus dos hijos, su nuera y dos nietos. Habían conseguido las entradas a través del propio Irujo, «con quien nuestro hijo mantiene una relación estrecha desde que coincidieron con sus parejas en Punta Cana después de que ganara la primera txapela manomanista».

Josetxo Arizkorreta llegó desde Zegama con cuatro pelotazales más. Javier Leanizbarrutia 'Sanpete' llegó desde Elgeta con otros dos. Josean Aldama, de Zumarraga, tampoco faltó. «Juan ha sido un portento de la pelota. Retegi I y Bengoetxea III fueron los precursores de un estilo que Irujo implantó de tal manera que hoy en día todo el mundo juega así». Desde Idiazabal se desplazaron los hermanos Aristimuño.

Irujo llegó a las puertas del Labrit, donde ya recibió los primeros aplausos, a las cinco y diez de la tarde. «Ha sido emocionante desde que he bajado la cuesta del Labrit». Besó a su madre. Terminó a las mil. Por la noche le esperaba una cena popular en Ibero.