Adiós a una figura irrepetible

Los afortunados pelotazales que han conseguido las preciadas entradas, quienes opten por quedarse en casa o prefieran pasar la tarde en algún otro lugar, todos, estarán hoy pendientes del Labrit de Pamplona. Juan Martínez de Irujo (Ibero, 35 años) recibe un festival de despedida prematuro, provocado por la dolencia cardíaca que le alejó de las canchas el año pasado primero de forma profesional y luego de manera definitiva. Su sola presencia, aunque sea de paisano, ha bastado para que las entradas se agotaran en unas horas. Se va un fuera de serie, un pelotari de leyenda.

SUS ÉXITOS Manomanista (5 txapelas): 2004, 2006, 2009, 2010 y 2014. Parejas (5): 2005 con Goñi III, 2006 con Martínez de Eulate, 2009 con Goñi III, 2013 con Zabaleta y 2014 con Barriola. Cuatro y Medio (3): 2006, 2010 y 2014. San Fermín cuatro y medio (3): 2006, 2010 y 2013. San Fermín parejas (3): 2006 con Lasa III, 2011 con Merino II y 2013 con Barriola. Ciudad de San Sebastián (3): 2011 con Zubieta, 2014 con Zabaleta y 2015 con Barriola. San Mateo (2): 2009 con Beroiz y 2014 con Zubieta. Villa de Zarautz (1): 2011 con Laskurain. La Blanca (2): 2012 con Zabaleta. Lekeitio (3): 2010 con Barriola, 2013 con Barriola y 2014 con Zabaleta. Aste Nagusia de Bilbao (1): 2015 con Merino II. Bizkaia del cinco y medio (1): 2015 con Barriola.



LA CIFRA 24 finales ha alcanzado Juan Martínez de Irujo en los 37 campeonatos oficiales que ha disputado, lo que supone un porcentaje del 65%. Nueve han sido en el Cuatro y Medio, ocho en el Manomanista y siete en el Parejas.

No solo va a quedarse pequeño el Labrit. También sus alrededores. Todo el mundo querrá saludarle, intercambiar unas palabras con el ídolo. Cuando Irujo salte a la cancha concluido el primer partido del festival, una ovación estallará al unísono en las butacas de cancha, en el palco y en la ruidosa grada de arriba. Los aplausos no cesarán durante el acto, sea corto o largo.

ETB1, que retransmite en directo el festival de Muskiz a partir de las 17.30, tiene previsto conectar con el Labrit para dar el momento en el que Juan Martínez de Irujo recibirá distintos parabienes. Compañeros de antes y de ahora, empresarios, representantes del Gobierno de Navarra...

El festival comienza a las 17.30 y en el estelar intervendrán Ezkurdia-Merino II e Irribarria-Beroiz. La presencia de Mikel Beroiz, pelotari de Asegarce con el que Irujo mantiene una estrecha relación, es una petición expresa del homenajeado. Tampoco podía faltar su compañero de fatigas Joseba Ezkurdia, al que también ha ayudado en labores de botillero.

Las opiniones recogidas entre pelotaris, técnicos, aficionados... ayudan a comprender la dimensión de un manista del que no podremos volver a disfrutar... salvo en los vídeos.

Xabier Euzkitze Comentarista de pelota

«Su personalidad y la velocidad de su juego»

«Le recordaremos por su personalidad y por la velocidad de su juego. Irujo ha sido un pelotari que ha tenido facilidad para llegar al pelotazale. Cuando veo en acción a Olaizola II, pienso que yo no sería capaz de jugar mejor con sus cualidades. Cuando veía a Irujo, por contra, creía que era posible hacerlo mejor con tantas virtudes. Me queda la impresión de que ha tenido capacidad para castigar más con la derecha, como vimos en aquel Campeonato de Parejas en el que tenía mal la zurda y utilizó menos esa mano. Pero su identidad como pelotari ha sido esa. Quizá por ello ha conectado tanto con el público. Fiel a su estilo, ha sido capaz de ganar trece txapelas pese a tomar riesgos muy altos. A veces pienso que soy demasiado crítico con él porque los resultados le dan la razón. Cuando ganó su primera txapela del Manomanista tras ganar la final a Xala, coincidí a la salida del frontón con Atanillo a la salida del frontón y comentamos cómo era posible ir de esa manera en busca del aire. Testarudo, trajo un cambio absoluto para la pelota a mano. Antes hubo pelotaris que optaban por ese tipo de juego... pero porque eran limitados. Irujo no lo necesitaba y lo prefirió. Esa capacidad, ese golpe, esas posturas... He sido irujista porque ha sido el pelotari que más me ha saciado cuando le veía jugar bien. Maisu handia».

Mikel Unanue Exmanista

«Capaz de pensar a la vez tres jugadas distintas»

«Irujo ha marcado una época junto a Aimar. Un referente por su estilo de juego. Ha evolucionado la pelota. De los primeros que se atrevió a restar adelante los saques. Cien por cien competitivo, me llama la atención la agresividad que ha demostrado sobre la cancha. Se le amontonaban las ideas en la cabeza. Cuando le llegaba la pelota, era capaz de pensar tres jugadas distintas. Muy completo, ha manejado todas las posturas. De lo mejor que he visto en una época muy buena de la pelota».

Jokin Errasti Exmanista

«Ha ejecutado todo lo que ha pasado por su cabeza»

«Una figura grande de la historia de la pelota. Sin duda. Las comparaciones son difíciles, pero está junto a los mejores de todos los tiempos, al lado de todos ellos. Y un revolucionario, sobre todo en el mano a mano. Hoy en día nadie concibe esta modalidad de otra manera. Veía fácil la pelota. Le parecía factible cualquier jugada. Ha ejecutado todo lo que ha pasado por su cabeza, que ha sido mucho. Dos manos, todas las posturas, un atleta... Es el pelotari que más gente ha llevado al frontón los últimos años. Se va, pero la vida continúa. Y que continúe durante mucho tiempo».

José Mari Ceceaga Exmanista

«Perdemos un pique necesario para la pelota»

«El pelotari que junto a Aimar Olaizola ha marcado las tres modalidades estos últimos años. Y protagonista del último pique de la pelota, algo tan necesario para la pelota y que hemos perdido. Juan y Aimar han tenido capacidad de trasladar su rivalidad al público. Irujistas y olaizolistas. Aunque pierdas contra un amigo, tiene que dolerte. Irujo ha sido un revolucionario, sin duda, pero hay gente que olvida que ya antes otros empleaban el juego de aire en el mano a mano. Basta con repasar cómo Arretxe ganó la final del Manomanista a Elkoro. Es una pena que deba retirarse a esta edad, pero se puede ir tranquilo porque ha dispuesto de tiempo suficiente para demostrar su valía».

Jokin Etxaniz Director técnico de Aspe

«Siempre ha dado la cara, nunca se ha escondido»

«Se me acumulan un montón de cosas. Como pelotari, el mejor que he visto. Y personalmente, un gran amigo. Ha tenido la suerte de verle jugar y de ser su amigo. He aprendido y he disfrutado con él. Congeniamos desde el primer día. Hemos compartido numerosas vivencias. Mi padre le vio jugar en el Torneo EL DIARIO VASCO y le pidió el teléfono para dármelo. 'Tienes que llamarle', me dijo. 'Va a ser el segundo Xala', añadió. Se quedó corto. Le llamé esa misma semana. Dejó un compromiso con la federación para venir a entrenar a Bergara. La pelota le salía con chispa cuando gozaba. Entraba de aire con confianza. Sufría en el txoko, pero aquello no era nada comparado con los detalles que ofrecía. Ganó la final del Torneo DV y también le llegó una oferta de Asegarce. Prefirió la de Aspe. Es amigo de Eulate, que estaba con nosotros. Eso pudo influir en su decisión. Hay otra cosa que valoro mucho de él. Siempre ha dado la cara. Aunque estuviera mal, nunca se ha escondido».

Aitor Elkoro Exmanista

«Originó que el delantero llevara la voz cantante»

«Debutó como profesional conmigo y fue mi delantero en mi partido de despedida. No me puedo quejar de compañero. Un revolucionario de la pelota. Puso en práctica el juego que conocemos hoy en día. Sobre todo mano a mano en toda la cancha y dentro del cuatro y medio, pero también por parejas. En la actualidad, el delantero lleva la voz cantante. Antes ocurría al contrario. El día de su debut quedó clara su personalidad. Nos pusimos 21-21. Sacó el delantero contrario y Juan entró de sotamano al saque. El veterano de la pareja era yo, pero el novel no se arrugó. No lo ha hecho nunca. Un pelotari diferente».

Koteto Ezkurra Remontista

«Rompió muchos tabús de la pelota»

«Revolucionario, ha creado un nuevo estilo. Rompió muchos tabús de la pelota gracias a su carácter para empezar a hacer cosas que parecían poco serias hasta entonces en un mundo muy marcado por la apuesta. Hasta que apareció Juan parecía que restar de aire los saques era pecar de falta de seriedad. Después, todos se han amoldado a esa manera de jugar. Un crack, no solo se ha defendido en las tres modalidades, sino que ha marcado diferencias».

Juan Luis Ubera Organizador del Torneo DV

«El pelotari de más toque junto a Mikel Goñi»

«Participó por primera vez en nuestro torneo en 2001 y cayó eliminado a la primera en Bergara. En la siguiente edición, la de 2002, ganó sus cuatro partidos en Estella, Zegama, Aizarnazabal y Zarautz. A los pocos meses le fichó Aspe. Se le veía una facilidad innata para jugar a pelota. Sin embargo, al principio era perdedor. Por esa razón, los seleccionadores preferían a otros como titulares. Veíamos detalles diferentes a Irujo. Yo destacaría su toque con las dos manos y la variedad de posturas. Junto a Mikel Goñi, el pelotari de más toque que he conocido. Otra de sus aptitudes ha sido crecerse en las finales y en los grandes compromisos. Se venía arriba ante la dificultad».