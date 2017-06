Un frontón.

El Labrit.

Un delantero con el que ha jugado a gusto.

Dos: Xala y Ezkurdia.

Un zaguero que le haya hecho sufrir.

Merino II y Laskurain. Siempre me complicaban la vida.

Una alegría.

Ver lleno el frontón.

El mayor disgusto.

Las lesiones.

El mejor pelotazo.

Pegar al rebote desde el cinco.

Un fallo.

Ir a romperla y que se te vaya dos metros en el colchón de arriba.

Un día.

El de la final del Campeonato de Parejas que gané con Xala. Por todo lo que le rodeó.

Una victoria.

Torneo San Fermín de 2011. Titín y Zubieta, 22; Berasaluze VIII y Begino, 12. Acababa de salir de una lesión y no esperaba rendir a semejante nivel. Me salió un gran partido. Cuatro días después no pude acabar el siguiente porque me torcí el tobillo.

Un amigo en el frontón.

Son tantos... Laskurain, Xala, Asier Berasaluze, Ezkurdia, Barriola, Irujo...

Una canción.

Gure esku dago.

Una película.

Gladiator.

Una serie.

Me gustan varias. Juego de Tronos.

¿Qué tal en la cocina?

Siempre me ha gustado. Gusta mucho mi tortilla de patatas.