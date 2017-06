Aitor Zubieta: «Duele más dejar la pelota que la rodilla»

Tras anunciar la semana pasada su retirada por el mal estado de sus rodillas, Aitor Zubieta (Etxarri Aranatz, 33 años) ha emprendido una nueva vida. Eso no impide que la pelota siga presente en buena parte de sus reflexiones.

- ¿Cuántas llamadas ha recibido estos días?

- Siempre he sentido mucho apoyo, tanto cuando jugaba como durante la lesión. Por parte de todo el mundo de la pelota. Pero desde el anuncio de mi retirada el apoyo ha sido abrumador. Llamadas, mensajes... El día de la comparecencia, el siguiente...

- ¿Alguna que le haya tocado la fibra?

- Me han llegado del mundo de la pelota y de todo el deporte. No debo hacer distinciones. Pero sí te digo que algunos días mi móvil ha estado conectado al cargador todo el rato. No paraba de sonar.

- ¿Sigue cuidando las rodillas?

- Aunque puedo hacer vida normal, debo seguir trabajando las rodillas. Ahora bien, también continuaría practicando deporte si no tuviera esa obligación. No voy a dejarlo de golpe después de toda una vida dedicada a esto. La bicicleta me conviene para las rodillas... Pero no estoy al nivel de Elkoro y de Laskurain.

- ¿Cuándo se dio cuenta de que era imposible seguir siendo pelotari?

- Tras ver la resonancia de mi lesión en Bermeo en septiembre de 2015, el doctor me dijo que prefería tratar la rodilla de una manera distinta a las anteriores. Reaparecí y jugué con Irribarria tres partidos del Campeonato de Parejas. Paré. La rodilla derecha no estaba bien. Lo intenté a tope después. Sabía que lo tenía difícil. Sin embargo, los médicos en ningún momento me dijeron que desistiera. Y ellos han conducido todos mis pasos.

«Ha sido un honor jugar contra Martínez de Irujo; nos puso las pilas a todos»



«Haber coincidido con Irujo y Aimar es una suerte, pero han dejado escapar pocas txapelas»

- ¿Hasta dónde ha acudido?

- He ido a todos los sitios en los que me indicaban la mínima oportunidad de recuperación. He recibido llamadas de preparadores, fisioterapeutas y médicos que me ofrecían su ayuda desinteresada. Estuve en Barcelona y sé que mi historial médico llegó incluso a Estados Unidos.

- ¿Duele más la rodilla o la retirada?

- Dejar la pelota, sin duda. Todos pasamos problemas físicos y dolores, más grandes o más pequeños. Mis dolores de rodilla no han sido de los peores. El de la retirada, en cambio, no se puede disimular.

- ¿La mayor satisfacción que le ha dado la pelota?

- Han sido muchas. Aparte de tener a mi lado a la familia y a los amigos, lo que más agradezco, entre otras cosas, es el cariño y la cercanía de la gente hacia el pelotari.

- ¿Ha cumplido las expectativas deportivas depositadas en usted?

- No sé. Siempre me quedará esa duda. Si no hubiera sufrido tantos contratiempos físicos desde tan joven... Me ha faltado continuidad, primero por culpa de las manos y luego por las rodillas. Me tranquiliza haber dado el cien por cien. He puesto todo de mi parte.

- Es uno de los pocos zagueros punteros de Aspe que no ha jugado el Campeonato de Parejas con Irujo.

- Desde que empecé me tocó enfrentarme numerosas veces a Irujo. Ha sido un honor jugar en su contra. Nos puso las pilas a todos. Compartir pareja en el campeonato ayuda también a conocer mejor a la persona. Siempre nos hemos llevado bien. Pensaba que los últimos años de mi carrera tendría esa oportunidad, pero no ha podido ser. Tampoco hemos coincidido a menudo en partidos de empresa. Ganamos juntos una edición del Ciudad de San Sebastián y otra de San Mateo.

- ¿Y con estos jóvenes?

- También me da pena no haber jugado más con Irribarria y Altuna. El nivel de ambos con 20 años es algo tremendo. Pero mi mayor disgusto desde ese punto de vista es no haber competido con Ezkurdia en el Parejas. Somos de la Sakana, existe muy buena relación entre Arbizu y Etxarri, también entre nosotros, es un pelotari trabajador que da el cien por cien... Habría sido bonito.

- ¿Su mejor campeonato?

- Estuve muy bien en el de Parejas que gané con Xala en 2010. Sin embargo, no creo que fuera el mejor. Recuerdo el de 2013, que empecé con Gonzalez y seguí después con Ezkurdia. Me sentía a tope. O el de 2012 con Aritz Lasa. Empecé a un nivel alto, pero destrocé las manos. Tampoco estuvo mal el de 2009, en el que Xala y yo nos quedamos fuera de la liguilla de semifinales por poco tras un empate a puntos.

- Se rompió el cruzado en la final del Parejas que ganó en 2010.

- Unos meses había sufrido una rotura parcial en Elgoibar. Disputé el Parejas con una rodillera para proteger el ligamento cruzado. Eso provocó que se me cargara la otra rodilla, la izquierda, y en el tanto 21 noté dolores en esa zona y en el gemelo. Una semana más tarde me operaron. Unos meses después me rompí el cruzado de la derecha.

- Lo intentó en el Manomanista.

- Las sensaciones en los entrenamientos eran buenas. En el Máster de 2010 me impuse a Gonzalez y a continuación me rompí la rodilla contra Bengoetxea VI en el Labrit. Justo entonces llegó el cambio de juego y soy consciente de que eso me dejó sin opciones.

- Se atrevió incluso con el Campeonato del Cuatro y Medio.

- Perdí por poco contra Agirre, me ganó Urrutikoetxea... En aquella época, los zagueros también jugaban en esa distancia. Hoy en día, quienes dan el espectáculo en esa distancia son los delanteros.

- Ha completado trece años de profesional. ¿Ha cambiado la pelota?

- Han cambiado el material, los pelotaris y el tipo de juego. Cuando empecé en 2004 ningún delantero, salvo Titín y Capellán, restaba de aire los saques. Se jugaba más a bote. Estaban Del Rey, Galarza V... Incluso Xala no entraba tanto de aire.

- ¿Tanto ha variado el material?

- Si pierde altura antes de tocar el frontis, la pelota actual cae. En mis primeros años se veían más rebotes de los zagueros que ahora. Me acuerdo de Pascual. Y no pegábamos más que los actuales. El material de hoy en día corre más en el suelo. Todo esto provoca que los zagueros tengan más complicado marcar diferencias. Por contra, un delantero puede desmontar con mayor facilidad al zaguero. Es algo que ha traído el propio espectáculo porque el juego actual es más rápido.

- ¿Evolucionan los zagueros?

- Hace doce o trece había pocos zagueros que defendieran de aire con las dos manos. Ahora, la mayoría domina esas posturas. Por necesidad.

- ¿Ha cambiado Aspe?

- Que Julen Retegi sea el mayor de la plantilla a sus 31 años es tremendo. Se fueron pelotaris de nivel y llegaron otros. La pelota es un deporte duro, influyen muchos factores y el manista necesita tiempo. Algunos están hechos a los 21 años y otros no explotan hasta los 26. Hay que esperar un poco. Más si tenemos en cuenta que se juegan menos partidos que antes a lo largo del año.

- ¿Qué aportan los jóvenes?

- Frescura. La pelota necesita veteranos por experiencia y por nivel. Pero la aparición de gente nueva significa que este deporte está vivo.

- ¿Avanza la preparación?

- Creo que sí. He tenido entrenadores desde año y medio antes de mi debut. La preparación se ha individualizado, tanto la física como la de frontón. Eso lo ha traído Jokin Etxaniz, quien en la medida de lo posible trabaja por separado con cada pelotari.

- Su carrera ha coincidido con la de Martínez de Irujo y Olaizola II.

- Coincidir con ellos ha sido una suerte para muchas cosas y no para otras. Instauraron una 'dictadura'. Entre comillas, que quede claro. Pusieron muy alto el listón. Basta con repasar cuántas txapelas se les han escapado en las tres competiciones. Muy pocas. Juan trajo una revolución, Aimar se acopló a ella y entre ambos la llevaron muy arriba.

- ¿Formó pareja con Olaizola II alguna vez?

- Nunca. Hemos sido adversarios un montón de veces, pero nunca compañeros. Ha sido muy difícil jugar en su contra. Entre numerosas facultades, Aimar y Juan han tenido la de hacer mejor a la pareja y al compañero.

- Deja desamparados a sus seguidores de Zumarraga.

- (Sonríe) Hay muchos pelotazales en aquella comarca. De niño, mi padre vivió en Zumarraga por cuestiones laborales de mi abuelo y entabló amistades. Juantxo y Joxean han sido especiales para mí. Acudían a todos mis partidos. Lo mismo que el bermeotarra Unai y su novia Naiara. O Mikel, de Mallabia. Los fines de semana aparecían en cualquier frontón, por lejano que fuera.

- ¿Le apetece ejercer de botillero?

- Estoy preparado. Si puedo echar una mano a alguien, encantado. Adur Lasa, Bakaikoa, Zabaleta y Ezkurdia son cercanos a mí.

- Adur Lasa debuta el domingo en Eibar con Aspe. ¿De Etxarri solo salen zagueros?

- Hemos tenido buenos delanteros aficionados: Ansotegi, Garziandia, Mundiñano... Parece que ese último paso lo dan los zagueros. Casualidad. Hay juveniles de nivel alto en Etxarri. Entre tanto guipuzcoano... ahora hacen falta navarros.