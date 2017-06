Adur Lasa: «He heredado la garra de mi tío Oskar, pero no tanta como para romper sillas»

El fichaje de Adur Lasa (Etxarri Aranatz, 23 años) por Aspe ha causado extrañeza dentro del mundo de la pelota. Desde mediados de 2016, el sobrino de Oskar Lasa ha alternado sus apariciones en los torneos aficionados con la participación en festivales de Garfe. Parecía alejado de los focos de las grandes empresas. Hasta la llamada de Fernando Vidarte. Ayer le tomaron las medidas para su nueva ropa en la sede de Astore.

- ¿Sorprendido por el fichaje?

- Bastante. No lo esperaba, aunque tampoco lo descartaba por completo. A mis 23 años y viendo que últimamente debuta gente más joven que yo, veía lejana la posibilidad.

«Cuando me ve jugar mal, Oskar se pasa una semana sin dirigirme la palabra; es el más crítico conmigo»



«Siempre me ha gustado el baloncesto, pero mi padre y mis dos tíos me obligaban a ir al frontón»

- Ha firmado contrato para...

- Dos años.

- Llevaba varios meses en las filas de Garfe.

- Estos días se cumple un año de mi incorporación. Mi unión a Garfe concluyó el pasado sábado. De todas maneras, tras la llamada de Aspe hablé con los responsables de Garfe y me dijeron que no existía ningún problema para rescindir el contrato.

- ¿Cuántos partidos ha disputado con Garfe?

- Muchos. Alrededor de 50. Con Titín, Xala, Begino... He aprendido mucho a su lado. Solo durante el verano jugué unos 40 entre los compromisos con Garfe y los que tenía como aficionado. Porque seguía con el club Erreka de Doneztebe, al que pertenezco desde hace cinco o seis años.

- Procede de una familia de buenos pelotaris.

- Desde pequeño me metieron en este mundo. Siempre me ha gustado el baloncesto y quería practicarlo, pero mi aita Pedro y mis tíos, Oskar y Patxi, me ordenaban ir al frontón. Ahora se lo agradezco.

- ¿Llegó a competir en basket?

- No, porque no me dejaron en casa. Pero he metido un montón de horas en la cancha de Etxarri.

- Tendrá algún ídolo.

- Mi referencia siempre ha sido Pau Gasol. Guardo en casa un montón de camisetas suyas. Hace siete años fui a Estados Unidos a verle en directo en un partido en la NBA. Jugaba en los Lakers. Coincidió el día en el que Xala y Zubieta ganaron las txapelas del Parejas. Seguí aquella final a través del ordenador. También me gusta el Baskonia.

- ¿Vio jugar a sus tíos?

- Sí, a los dos. Iba a menudo con ellos a los vestuarios de los frontones. Con Oskar he compartido entrenamientos. He heredado cosas suyas. Como la garra, aunque no tanta como para romper sillas. Mi padre, Pedro, le hacía de botillero.

- ¿Siempre ha sido zaguero?

- Desde niño.

- ¿Sus mejores resultados de aficionado?

- He sido campeón de los Interpueblos de Navarra y de Euskal Herria tres años consecutivos entre 2013 y 2015, con Erreka de Doneztebe, jugando como sénior. Formaba pareja con Bakaikoa. También fui subcampeón del Biharko Izarrak de Mallabia el año pasado.

- Defínase.

- Tengo confianza en las dos manos y he adquirido pegada. Debo mejorar con la zurda. Dispongo de dos años para progresar.

- Cambio de cromos en Etxarri: se retira Zubieta y llega usted.

- Es casualidad. Coincidimos hace unos días. Me dijo que disfrutara a tope y que me desea una buena etapa en la empresa. Aitor fue mi entrenador cuando estuve en el club de Etxarri.

- Hay demanda de zagueros en las dos grandes empresas.

- Lo veo como una oportunidad. En un espacio corto de tiempo se han ido cuatro zagueros de Aspe y hacen falta. Si doy un buen nivel, podré mirar hacia arriba. Mi intención es aprovechar esos huecos.

- ¿Qué objetivos se plantea?

- Empezaré tranquilo, sin olvidarme de que soy el último en llegar. Quiero subir lo más posible y responder a la oportunidad que me han brindado. Soy consciente de las dificultades.

- ¿Le ha recomendado algo su tío Oskar?

- Jugar tranquilo... pero bien. Ya sé que si no lo hago, será el más crítico conmigo. Cuando me ve jugar mal, se pasa una semana entera sin dirigirme la palabra.

- Debuta el domingo en el Astelena de Eibar. Le acompañará Ezkurdia frente a Mendizabal III y Tolosa. ¿Le han pedido entradas?

- Han organizado un autobús en Etxarri para desplazarse a Eibar. Vendrán familiares, amigos... Hay enorme ilusión en el pueblo.

- Conoce a buena parte de quienes van a ser sus oponentes en las próximas semanas.

- He jugado con la mayoría. Jaka y Erostarbe son de mi edad. También me he enfrentado a Tolosa, Elordi, Errandonea, Martinez... Me han programado dos partidos en la feria de San Fermín. Estoy muy ilusionado.