Las rodillas retiran a Aitor Zubieta

"He intentado y he probado todo para volver a jugar, pero no ha sido posible". Aitor Zubieta deja de ser manista profesional a los 33 años, cuando todavía le restaban dos temporadas más de contrato con Aspe, debido al mal estado de sus rodillas. "Me han operado dos veces de cada una de ellas. He consultado con numerosos especialistas, he mandado informes ha muchos médicos, he probado distintos tratamientos... Me faltan los meniscos y me falta cartílago. Quería regenerarlo, pero ha sido imposible".

El zaguero de Etxarri cierra una trayectoria d trece años en las filas de Aspe, empresa con la que debutó en 2004 y en la que se ha mantenido hasta el día de hoy. Fernando Vidarte, su empresario, le ofreció la posibilidad de un fesrtival de despedida, "pero el propio Aitor me contestó que no. Le entregaremos una placa el 7 de julio al mediodía en el Labrit de Pamplona con ocasión de la final del Torneo San Fermín del cuatro y medio", apunta el enpresario eibartarra.

En su comparecencia de esta mañana en Pamplona, Aitor Zubieta, campeón de Parejas en 2010 junto a Xala, ha expresado su agradecimiento "al Aralar Mendi, el club en el que me formé, a la Federación Navarra de pelota, a mis entrenadores, a todos los componentes de Aspe, a quienes son y han sido mis compañeros, a Fernando Vidarte, que vino a mi casa a ficharme cuando yo era todavía un crío, a Asegarce, con la que jugué unos meses como cedido, a Etxarri, a Sakana, a familiares y amigos, a mi mujer y a mis padres, a los que debo ser pelotari. Es imposible estar más arropado de lo que he estado yo".