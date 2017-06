Estudiante de IVEF en Gasteiz, como Darío y Merino II

Axier Arteaga estudia IVEF en Gasteiz. Comparte campus y estudios con los riojanos Darío y Merino II. «El martes -por ayer- me queda el último examen. No he tenido vacaciones al coincidir con los exámenes. Estoy en segundo. He tenido que recuperar dos que llevaba colgando del año pasado y otras dos de éste. Es difícil compaginar los estudios con la pelota. Hay días que coinciden las clases con los entrenamientos, que casi siempre son por la mañana. Estoy a gusto, pero me lo tomo con paciencia. No tengo prisa por acabar la carrera. En cambio, Darío, que está en tercero, lleva todo al día. No ha suspendido ninguna asignatura. David lleva unos años más, se lo toma con tranquilidad».