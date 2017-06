Arteaga, un calvario en secreto

Axier Arteaga debería estar feliz tras haber conquistado el doblete de Segunda, campeón de Parejas con Erasun y campeón del Manomanista, algo que está al alcance de pocos pelotaris el mismo año, pero el delantero lasartearra, de 21 años, ha perdido en parte la sonrisa. La culpa la tienen sus rodillas, en concreto el tendón rotuliano de ambas.

Ha intentado mantenerlo en secreto, no quería que nadie se enterase. El único que ha sido partícipe de su calvario ha sido el doctor Iñigo Simón, el galeno de los manistas de Asegarce. Hasta que no ha podido más. «Las molestias aparecieron por primera vez disputando el Campeonato del Cuatro y medio de Segunda. No le di importancia porque no me molestaba a la hora de jugar. Los médicos me dijeron que tenía un pequeño agujero en el tendón rotuliano. Ese fue el resultado de la ecografía», recuerda. «Debí haber parado en su día -añade-, para evitar que fuesen a más, pero comenzó el Campeonato de Parejas y seguí jugando. El dolor era puntual y tuvieron que infiltrarme para poder jugar, pero en el Manomanista no hizo falta. Aún así, no podía ir a correr y físicamente estaba muy justo».

Arteaga puntualiza que «era la primera vez que sufría problemas en las rodillas, nunca antes había tenido nada. Cuando concluyó el Manomanista, decidimos parar coincidiendo con los quince días de vacaciones que nos concede la empresa. Eso fue el 20 de mayo y desde entonces no he vuelto a vestirme de blanco. La idea inicial era darles descanso a las rodillas para reaparecer en las mejores condiciones. Los médicos me han dicho que tiene curación, pero que el tendón rotuliano necesita tiempo para regenerarse. Tarda siete veces más en hacerlo que el músculo».

Armarse de paciencia

El lasartearra, que tiene contrato con Asegarce hasta enero de 2018, admite haber recibido «plasma sanguíneo con factores de crecimiento» en tres ocasiones, en ambas rodillas, a cargo del prestigioso traumatólogo Mikel Sánchez. Comenzará la rehabilitación de inmediato y, de momento, está descartado que tenga que pasar por el quirófano.

Desconoce cuándo podrá retomar los entrenamientos en frontón, la evolución de la dolencia marcará los plazos, pero sigue haciendo manos. «Si no lo haces, luego cuesta más tenerlas en condiciones, se ablandan». Le gustaría reaparecer «a mediados de julio, pero los médicos me han dicho que tenga paciencia. El objetivo era llegar a Sanfermines, pero todo depende de la regeneración del tendón y de los resultados de las ecografías que van a realizarme durante este tiempo».

Las lesiones siempre llegan en el peor momento, pero Arteaga reconoce que «ya estaba concienciado, sabía que tenía que parar cuando acabase el Manomanista, no me ha pillado por sorpresa. He aprovechado este periodo de baja para hacer otras cosas que antes no podía».

Arteaga había completado un curso para enmarcar, con dos txapelas. «Estoy muy contento del año que he completado. No he tenido problemas de manos, creo que he completado buenos partidos y en la cancha he disfrutado como nunca. Cuando vas a la presentación de los campeonatos sueñas siempre con ganar la txapela, pero para lograrlo tienes que tener suerte».

Duda a la hora de elegir cuál le ha hecho más ilusión, si la del Parejas o la del Manomanista. «Es difícil decidirse pero si tengo que quedarme con una prefiero la del mano a mano por que es la modalidad reina de la pelota. Es en la que menos horas he metido como aficionado. Además, el premio es muy grande. El año que viene jugaré en Primera. Intentaré prepararlo lo mejor posible, me quedan muchas cosas por aprender todavía. Espero dar mi juego y, si se puede, alguna sorpresa».

Pero no todo ha sido de color de rosa desde que debutó, el 4 de enero de 2016 en el Beotibar de Tolosa. «Mi primer año como profesional fue complicado, me costó amoldarme a la categoría. Me presionaba demasiado a mí mismo. Quería hacer las cosas casi perfectas, pero ponerlo en práctica luego en la cancha era difícil. Con el paso del tiempo me he ido tranquilizando, las sensaciones son ahora distintas».