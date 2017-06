«Cometo fallos tontos cuando no debo hacerlo», dice Artola

Iñaki Artola asumió con deportividad la derrota. «He empezado muy bien, acertando a la hora de terminar los tantos, pero sabía que Aimar iría a más a medida que avanzase el partido. Casi siempre suele ser así. Sus comienzos no son explosivos, pero físicamente es una máquina. Él ha ido subiendo, y yo bajando. Al final, el partido se ha decidido por detalles. He tenido oportunidades, pero me ha faltado suerte. Me cuesta ser regular. Cometo fallos tontos cuando no debo hacerlo y por ahí se me van los partidos».

Por su parte, Aimar Olaizola señaló que «Artola me ha dominado al principio, me sentía incómodo, desfondado en algunos tantos, pero a mitad de partido me he encontrado mejor. Él quizás se ha cansado tras el 14-14».