«Nunca le he ganado a Aimar en la jaula»

Iñaki Artola afronta con ilusión la eliminatoria de octavos del Cuatro y medio Navarro que le enfrenta esta tarde en el frontón Antzizar de Beasain a Aimar Olaizola. El festival comienza a las 17.00 y ETB1 anuncia que conectará con el recinto beasaindarra media hora más tarde, a la conclusión de la etapa de la Vuelta a Suiza. Es la segunda vez que alegiarra y goizuetarra van a verse las caras en el acotado. «No le he ganado nunca a Aimar en el Cuatro y medio. A parejas hemos sido rivales muchas veces, pero en la jaula solo una. Fue hace dos años, en el Beotibar de Tolosa. Me ganó bastante fácil -22-12-. Tengo ganas de revancha. Jugar contra Aimar siempre es especial, le he seguido desde pequeño».

Regresa también por segunda vez al Antzizar en competición oficial. Su estreno fue en el Campeonato de Parejas de 2015, en la undécima jornada de la liguilla de cuartos. «Era la primera ocasión que jugaba en Beasain como profesional y perdí con Albisu -22-13- ante Julen Retegi y Rezusta. Desde entonces no he vuelto a jugar partidos de competición aquí».

Artola ha preparado la eliminatoria lo mejor que ha podido. «He hecho dos entrenamientos específicos en frontón con Erasun en los últimos diez días. Aquí, en Beasain, donde nos ejercitamos habitualmente los pelotaris de Asegarce, y me he encontrado a gusto. Tengo bien las manos y el cuerpo también. Ya tengo prácticamente olvidado el mal año que he pasado con las lesiones».

Viene de eliminar a Laso hace dos semanas en Pamplona -22-15- y sabe lo que se va a encontrar en la cancha. «Es un partido muy bonito para mí, diferente a los de verano. Se juega en Beasain, cerca de casa, en un frontón en el que he pasado muchas horas y es de competición, lo que hace que aumente la motivación. El que gane jugará en cuartos contra Oinatz Bengoetxea». La cita será en Muskiz, el día de San Juan.

Tocaba Oinatz...

En principio estaba previsto que su rival fuese el leitzarra, pero la empresa decidió darle más días de descanso al campeón manomanista y fue el menor de la saga de los Olaizola quien ocupa su lugar. «No he pensado en eso, ambos me parecen dos rivales muy complicados. Oinatz es el vigente campeón, está en su mejor momento, y Aimar ha ganado un montón de txapelas en el Cuatro y medio. Aimar es Aimar. Hace dos semanas dio una exhibición en el Labrit».

El alegiarra está centrado únicamente en este partido. Elude pensar en hipotéticos duelos primero contra Bengoetxea VI y luego en semifinales ante Urrutikoetxea. «No miro más allá que el partido de Beasain, bastante tengo con intentar ganar le a Aimar. Menuda montaña tengo que escalar si quiero llegar a disputar la final».

El alegiarra confía en tomar parte en el mayor número de ferias veraniegas, empezando por la de San Fermín, que se presenta el jueves en Pamplona, pero también es consciente de que la competencia es enorme en su empresa. Bengoetxea VI, Olaizola II y Urrutikoetxea son los tres delanteros mejor colocados y por el resto de plazas se pelean el propio Artola, Víctor y los noveles Arteaga, Agirre, Laso o Bakaikoa.