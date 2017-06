Sin ganas de irse de vacaciones en pleno periodo de exámenes

Iñaki Artola ha aprovechado las vacaciones de las que han disfrutado los pelotaris para entrenarse y examinarse en la Universidad. El delantero alegiarra cursa tercero de Filosofía y Letras en Donostia. «No he ido a ningún lado estos días. Después de tanto tiempo parado por culpa del codo primero y luego del hombro, no me apetecía salir fuera de casa. Quería entrenar y estar en el frontón. Además, estaba en pleno periodo de exámenes. Me ha tocado entregar algunos trabajos», comenta.

Optimista por naturaleza, hace balance de lo acontecido hasta ahora con sus estudios. «De momento, las cosas me han ido bastante bien, pero también ha habido de todo».