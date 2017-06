«No tenemos nada que ocultar, iremos a donde haga falta», advierte Jauregi

Patxi Jauregi salió al paso de las acusaciones vertidas por la Vasca sobre la gestión durante sus cuatro años de mandato. El expresidente fue tajante. «Cuando accedí a la presidencia en 2013 se realizó una auditoría con una empresa homologada en la que apareció un déficit de 90.000 euros de la junta anterior a la nuestra, no los 30.000 que ahora dicen. Eso se hizo público en su día en la Asamblea y se presentó toda la documentación», recalca.

El alegiarra incide en que «nada más ocupar el cargo, el Gobierno Vasco realizó un ajuste de las subvenciones ordinarias, una quita por la crisis a todas las federaciones. Pero resulta que al nuevo presidente le han aumentado de entrada la subvención para este año un 65%. Ha pasado de 104.000 a 170.000 euros. A eso se llama compadreo». A su juicio, la cosa no acaba ahí. «El Consejo Mundial de Pelota Vasca y Asociados aportaba a la Vasca 48.000 euros anuales en concepto de colaboración. Ese dinero dejó de llegar de cuajo cuando nos pusimos al frente de la federación. Detrás de todas estas actuaciones hay un claro trasfondo político».

Jauregi advierte de que «si creen que hemos cometido irregularidades, que acudan a las instancias pertinentes y lo denuncien. No tenemos nada que esconder, iremos a donde haga falta para defendernos». Y no descarta solicitar «una comparecencia en el Parlamento Vasco para que se cree una comisión de investigación que analice mi gestión y la de los presidentes anteriores, incluido el actual alcalde de Ortuella, Saulo Nebreda. Así se podría dictaminar quién ha podido cometer irregularidades. Estoy dispuesto ir a los foros adecuados, pero no entro en batallas a pie de calle».