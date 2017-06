«Los jóvenes de ahora serán mucho mejores que nosotros»

Juan Martínez de Irujo ha sido testigo de la explosión de una camada de jóvenes pelotaris que viene pidiendo paso a marchas forzadas. Son la generación de Irribarria, Altuna III, Artola, Rezusta. Los llamados a ocupar en un periodo de tiempo no muy lejano el lugar que en su día mantuvieron él mismo, Aimar Olaizola, Xala o Titín, entre otros.

- ¿Cree que los pelotaris jóvenes de ahora están más preparados que los de su época?

- Sin duda, son mucho más fuertes, más atletas. La raza va mejorando cada vez más en ese aspecto. Y dentro de veinte años lo serán aún más, dispondrán de más medios para entrenar. Todos tendrán su preparador físico, su dietista, su psicólogo. Eso en nuestros tiempos no había. Serán mejores porque en el futuro habrá muchos más avances en el aspecto físico. Si no hay evolución, malo para la pelota.

«He tenido buenos maestros, absorbía todo, lo bueno y también lo malo»



«Me he pasado más de una vez, pero luego he sido siempre el primero en pedir disculpas»

- También son más comedidos...

- Bastante más.

- ¿Les falta carácter?

- No te creas, lo que pasa es que yo, por ejemplo, he tenido buenos maestros. Comenzar a entrenar con gente diez años mayor que tú como Patxi Eugi, Fernando Goñi, Oskar Lasa o Titín me ha servido de mucho. He aprendido un montón con ellos, para mí eran ídolos. Y tú eras como una esponja, lo absorbías todo. Lo bueno y lo malo.

- De eso usted ha tenido de sobra...

- Cuando no he estado de acuerdo con una cosa lo he dicho. Si te callas, luego no te quejes. Me he pasado más de una vez, pero luego he sido siempre el primero en pedir disculpas. Es mi forma de ser.

- ¿La bronca más gorda que ha tenido en su carrera?

- Es mejor quedarse con lo bueno que con lo malo, pero alguna que otra ya he tenido.

- No ha perdido nunca su carácter ganador.

- Más que ganador creo que he sido competitivo. Nunca me he dado por vencido. Eso de ir 20-6 y tirar dos pelotas al colchón no lo he hecho nunca. Hasta el 22 siempre cabe un milagro.

- ¿El pelotazale se ha vuelto menos exigente?

- Dicen que antes era más entendida. Ahora se ha implantado el forofismo en las gradas, va gente más joven, a la que le gusta más el cachondeo. Antes había más afición a la pelota, había partidos casi todos los días y los frontones se llenaban. Ahora, en cambio, si no hay competición, no va nadie. Nosotros hemos tirado del carro todo lo que hemos podido.

- También han desaparecido aquellas broncas del respetable.

- También. Una vez en Eibar, cuando no había llegado la crisis y se jugaba dinero, tuve que escuchar algunas cosas nada agradables. Además, con mi estilo de juego ni te cuento. Al principio te acongojas, pero aprendes a tirar para adelante.

- ¿Seguirá habiendo polémica con respecto al material?

- Sí, y que no se acabe. Si todo es igual acaba siendo aburrido.

- Es curioso, pero en muy pocos deportes los contrarios se cambian en el mismo vestuario...

- Eso es lo que hace único a este deporte. Creo que en Wimbledon también se hace igual. Para qué te vas a llevar mal si tienes que verle casi todos los días.

- ¿De qué se habla?

- De todo.

- ¿En las finales también?

- También. Yo he intercambiado opiniones muchas veces con mi rival, pero nunca en mal plan. Si no discutes sería muy aburrido.