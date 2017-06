Urriza pide ya la revancha

. «Hemos empezado muy bien, me sentía cómodo en la cancha, fresco, pero luego nos hemos relajado. He acusado el cansancio, me notaba lento de piernas y he cometido fallos tontos. No dirigía la pelota. Ellos se han venido arriba y le han dado la vuelta al partido. No me importaría jugar otra vez de zaguero, pedimos ya la revancha». Esas eran las declaraciones de Javier Urriza en los vestuarios de Galarreta después de haber perdido por la mínima (39-40) con Ezkurra ante Uterga y Barrenetxea IV en la segunda ocasión que cambiaba su posición natural de delantero y jugaba como zaguero.

39 EZKURRA

40 URRIZAUTERGA-BARRENETXEA IV Tiempo de juego: 78 minutos y 14 segundos. Pelotazos a buena: 446. Tantos de saque: Urriza, 1. Barrenetxea IV, 6. Faltas de saque: Urriza, 0. Barrenetxea IV, 0. Tantos en juego: Ezkurra, 20. Urriza, 6. Uterga, 21. Barrenetxea IV, 6. Tantos perdidos: Ezkurra, 2. Urriza, 6. Uterga, 6. Barrenetxea IV, 6. Marcador: 2-0, 2-1, 5-1, 5-2, 8-2, 8-4, 17-4, 17-7, 18-7, 18-8, 19-8, 19-10, 21-10, 21-11, 23-11, 23-12, 26-12, 26-13, 27-13, 27-21, 28-21, 28-23, 30-23, 30-24, 32-24, 32-25, 35-25, 35-26, 36-26, 36-27, 37-27, 37-35, 38-35, 38-39, 39-39 y 39-40. Momios de salida: a la par con tendencia azul, gerriko de Uterga y Barrenetxea IV. Incidencias: buena entrada en Galarreta. 300 personas. Buen ambiente, se notó que el estelar era un partido especial.

Solo cuatro espectadores acertaron el resultado final en el sorteo que les permitía ganar 500 euros si acertaban los resultados de los dos estelares. Cuatro valientes porque el partido tuvo claro color colorado, gerriko de Ezkurra y Urriza, hasta la tercera decena. Casi nadie pensaba que Uterga y Barrenetxea IV pudiesen voltear un marcador tan adverso. Pero en el remonte, como en todos los deportes, siempre hay vida hasta el último tanto.

Ezkurra y Urriza comenzaron mandando con autoridad. El genio de Doneztebe mandaba en la cancha y Urriza le soltó con ganas. La viveza de la pelota ayudaba a que las diferencias en el luminoso fuesen significativas. La primera decena concluyó con 10-4 a favor de los colorados, dando una imagen de superioridad absoluta.

La brecha fue aumentando en la segunda (20-10). Uterga y Barrenetxea IV eran presa fácil y todos sus intentos por acercarse en el marcador resultaban estériles. El zaguero hernaniarra sacó siempre de la pared a la pared, pero Ezkurra siempre estuvo atento en el resto para echarle una mano a Urriza, no demasiado acostumbrado a restar.

En ese intervalo llegó el susto del estelar, concretamente en el transcurso del 16-4, cuando una pelota enviada por Ezkurra impactó con violencia en el casco de Uterga, en la zona parietal derecha. El doneztebarra cayó al suelo. Segundos de incertidumbre, interminables. Afortunadamente, Uterga se levantó y pudo continuar jugando. «Ha sido solo un susto», nos decía en vestuarios mientras se aplicaba frío en la oreja derecha.

La renta para Ezkurra y Urriza no paraba de crecer (27-13), el partido tenía prácticamente dueño, pero Uterga y Barrenetxea IV reaccionaron a tiempo con una tacada de ocho tantos consecutivos para poner más incertidumbre (27-21). Solo fue un amago ya que Ezkurra -su primer error claro llegó en el 18-18- y Urriza siguieron a lo suyo, sumando tantos y aprovechando los errores del contrario (37-27).

Uterga y Barrenetxea IV se lo jugaron todo a una carta. No les quedaba otra. Tenían que arriesgar con una pelota seca. El zaguero hernaniarra comenzó a hacer daño con el saque, Urriza acusaba el trajín, Koteto se contagió de la espiral de fallos y Uterga le dio la vuelta a la tortilla. Con un parcial de 2-13 finiquitaron a su favor un partido revoltoso que acabó cambiando de dueño.