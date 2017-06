Un obstáculo conocido para Urriza

Javier Urriza disputa esta tarde en Galarreta su segundo partido como zaguero desde que dio el salto al profesionalismo, hace diez años en el Euskal de Huarte, una vez concluido su periplo como palista. El delantero pamplonés se alía por primera vez con Koteto Ezkurra para hacer frente en el estelar a Uterga y Barrenetxea IV. Un obstáculo conocido para el vigente campeón individual, el rey de la catedral del remonte.

Hace casi dos años, concretamente el 19 de septiembre de 2015, Urriza se 'estrenó' por primera vez en Galarreta como zaguero en un festival especial. «Jugué con Uterga ante Endika y Barrenetxea IV. Fuimos ganando de diez o doce tantos -29-17-, pero luego ellos se arrimaron y pasamos problemas. Al final ganamos 40-36», recuerda el número uno en la actualidad. «Jugamos bastante bien los dos. Uterga acabó bien el tanto y yo aguanté atrás. Me salieron las cosas mejor de lo que esperaba. Tenía miedo a quedarme en evidencia, pero, afortunadamente, la victoria cayó de nuestro lado».

Urriza vuelve a repetir hoy la experiencia. «A medida que vas preparando el Individual vas cogiéndole más tino al saque y al rebote. Entrenando en el Euskal también me he puesto atrás en alguna ocasión, pero esta vez me pilla más desentrenado que la anterior. Si juegas de zaguero tienes más tiempo a ponerte a la pelota, pero las distancias son más largas. El frontis está muy lejos. El principal problema con el que te encuentras es la colocación. Hay que estar atento y concentrado. Debes guardar la distancia con el delantero, algo a lo que no estás acostumbrado. No es tan fácil como parece, pero esta tarde espero rendir a buen nivel».

El pamplonés es consciente de que «Uterga y Barrenetxea IV nos van a exigir muchísimo. Pero jugar con Koteto es un lujo, supone una motivación extra. En mis primeros años como profesional llegué a verle jugar atrás en varios desafíos. Lo hacía muy bien. Tiene calidad de sobra para jugar en cualquier posición.Me gustaría estar a la altura y aguantar el chaparrón atrás».

Un duelo inusual

Considera que «las claves del partido estarán en el resto y quitarle pelota a Uterga para que no pueda entrar al remate. Baja al dos cuando estás obligado y ahí es todo un especialista a la hora de acabar la jugada. Barrenetxea IV también es un consumado sacador, arrima mucho la pelota a la pared y lo hace raso, así es más complicado meter la cesta».

Se trata de un duelo inusual. «La empresa está apostando por programar partidos especiales en los primeros festivales de cada mes. Además, hoy los pelotazales tendrán el aliciente de ganar 500 euros con el sorteo -hay que acertar los resultados de los dos estelares-. En principio era delantero contra zagueros, pero no ha podido ser por las lesiones de Endika y Ion. Así incluso es más difícil. Es un partido diferente, atractivo y confío en que la gente se anime a venir a Galarreta».

Koteto Ezkurra es el espejo donde se mira para progresar. «Ahora mismo está a un nivel de juego altísimo, no tiene problemas físicos. Mientras que el físico le aguante seguirá siendo un pelotari a tener en cuenta. Ya sabemos que no va a durar toda la vida, pero Koteto es un grandísimo campeón. Lo ha demostrado año tras año en la cancha, dando siempre ventajas».