«Estoy con ganas de que llegue ya el verano»

Javier Urriza reconoce estar «en un buen momento de forma, ya estoy con ganas de que llegue el verano. Hace una semana estuve de vacaciones en Lanzarote y me ha servido para cargar las pilas. Físicamente estoy incluso mejor que el año pasado, no tengo problemas de rodilla ni de espalda. Me gustaría hacer un buen papel en San Fermín, en el Individual y en el resto de torneos del verano. Yo siempre salgo a la cancha a ganar, es cuando más disfruto».

Su ambición no tiene límites. «Uno no se cansa nunca de ganar txapelas, al contrario. Te sirve de motivación para ser más competitivo cada vez. Las txapelas son como una gasolina que te da más motivos para seguir entrenando y preparándote».

Tiene 35 años y sabe que la gente joven viene pegando fuerte desde abajo. «Hay un buen grupo de chavales que están subiendo de nivel como Etxarri, Otano, Garcés y Azpiroz. Eso le permitirá a la empresa hacer diferentes combinaciones, más interesantes para el espectador, en un corto espacio de tiempo. Tienen un gran futuro por delante».