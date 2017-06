Kemen Aldabe: «Adelgacé 11 kilos en Colombia, pero volvería al 'Conquis' mañana mismo»

Kemen Aldabe es el último remontista en incorporarse al cuadro de la empresa Oriamendi. El delantero de Lekunberri, de 19 años, verá cumplido su sueño de convertirse en pelotari profesional el sábado 17 en Galarreta. «Todavía no sé ni con quién voy a jugar, pero eso no me preocupa en estos momentos. Lo que quiero es que llegue el día y pueda dar una buena imagen», dice.

- ¿A qué edad tuvo su primer contacto con un remonte?

- Con trece años. Abrieron una escuela de remonte en Lekunberri y nos apuntamos once chavales. Entrenábamos con cestas de plástico y me gustó. Pero el resto lo fue dejando y nos quedamos cuatro. Dos de ellos se fueron a entrenar a Galarreta y también lo dejé. Me dio pena, pero dos años después comencé a entrenar de nuevo en Galarreta y hasta hoy. Al principio iba dos días a la semana, pero ahora voy tres. He notado mucha mejoría.

«Me gustaba jugar a mano, pero acababa siempre los partidos con problemas»



«¿Qué tengo previsto hacer con mi primer sueldo? Dejar de pedir dinero en casa»

- ¿Alguien de su familia había jugado antes a remonte?

- No, nadie, pero en casa siempre ha habido una gran afición a la pelota. Mi aita, Juan Fermín, ha sido juez en el Labrit hasta hace un año.

- ¿Había jugado antes a mano?

- Sí, me gustaba, pero acababa siempre los partidos con problemas en las manos. Era delantero, me defendía. Con once años gané un campeonato en Altsasu.

- ¿Ha practicado otros deportes en su juventud?

- Jugué a fútbol en el Beti Kozkor de Lekunberri. Centrocampista defensivo.

- ¿Daba mucha cera?

- Un poco sucio sí era.

- ¿Cuál es su principal virtud?

- La fuerza, pero para jugar a remonte también es necesario tener buenas piernas.

- ¿Visualiza ya en su cabeza el día del debut como profesional?

- Aún no me han dicho ni con quién voy a jugar ni quiénes serán mis rivales, pero tengo muchas ganas de que llegue. Cuanto antes mejor.

- ¿En qué remontista se fija más?

- En Urriza.

- ¿Se ha entrenado alguna vez con él en Galarreta?

- No, aún no. Suelo hacerlo habitualmente con Barrenetxea IV, Zubiri, Endika, Juanenea, Matxin III.

- ¿Tiene miedo a encontrarse en el vestuario con los grandes de la modalidad como Ezkurra, Zeberio o el propio Urriza?

- No, soy muy abierto, un poco echado para adelante.

- ¿Estudia?

- Estoy haciendo un grado superior de Diseño y Fabricación Mecánica en Andoain. Todos los días ida y vuelta a Lekunberri parando antes en Hernani para entrenar.

- ¿Es buen estudiante?

- Hasta ahora no he sido un estudiante ejemplar, pero este año me lo he tomado con más fundamento.

- ¿Qué coche tiene?

- Un Peugeot 205 bastante viejo. Tiene 19 años.

- ¿Qué tiene previsto hacer con el primer sueldo?

- No lo sé, quizás dejar de pedir dinero en casa. Vivo con mis padres.

- ¿Qué aficiones tiene además de jugar a remonte?

- Me apunto a todo, pero sobre todo me gusta estar con los amigos. También me llama la atención todo lo relacionado con el motor, los coches, las motos.

- ¿Y el fútbol? ¿No había dicho antes que lo había practicado?

- Antes lo seguía más que ahora. Cada vez le hago menos caso.

- ¿De qué equipo es?

- De Osasuna, aunque me da un poco vergüenza decirlo tras bajar de nuevo a Segunda.

- ¿Real Madrid o Barcelona?

- Ninguno de los dos.

- ¿Messi o Ronaldo?

- Messi, sin duda.

- ¿La última película que ha visto en el cine?

- Insidius, pero no suelo ir mucho al cine.

- ¿El último libro que ha leído?

- Tampoco soy mucho de libros, prefiero la música.

- ¿Qué tipo de música escucha?

- De todo, desde pachanga hasta flamenco y euskal kantak.

- ¿Le gusta cocinar?

- No, soy más de comer, pero me defiendo cuando no hay nadie en casa. Preparar unos macarrones o un arroz no es tan complicado.

- ¿Bebida preferida?

- Agua y sidra.

- ¿Plato preferido?

- Chuleta, pero si me invitas a un buen rodaballo o un besugo tampoco digo que no.

- Se ha hecho famoso por participar en el reality de aventuras de Euskal Telebista 'El Conquistador del Caribe'...

- Bueno, tanto como famoso... Es mucho más duro de lo que parece por televisión.

- ¿Había realizado una preparación física especial antes de participar?

- Físicamente estaba bien, pero nunca sabes cómo va a responder tu cuerpo ante situaciones extremas. La falta de comida no me afectó tanto como a otros concursantes.

- ¿Hasta dónde ha llegado?

- Casi hasta la final, me quedé fuera en un duelo de eliminación. Había que elegir un acompañante, no tuvimos suerte, perdimos y me fui a casa. Viendo la final sentí una envidia tremenda por no estar allí.

- ¿Realmente se pasa tanta hambre como se da a entender?

- En Colombia adelgacé 11 kilos. Fui con 75 y volví a casa con 64. Tenía tanta ansiedad por comer que en quince días engordé 20 kilos.

- ¿Qué hizo nada más llegar?

- Comer y descansar. Los tres primeros días estuve fastidiado del estómago. Además, tuve infecciones en las piernas.

- ¿Se arrepiente de algo?

- De comer cactus crudo. Estaba malísimo. Es como si le metes un mordisco a una planta de aloe vera. Luego, después de ser expulsado, probé en un restaurante chigüiro, el roedor más grande del mundo. Parece un cerdito y estaba muy bueno.

- ¿Volvería otra vez a Colombia para repetir la experiencia?

- Mañana mismo, con los ojos cerrados.