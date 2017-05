Bengoetxea VI: «No puedo pedirle más a la pelota, nunca lo olvidaré»

Oinatz Bengoetxea era la otra cara de la moneda. El delantero de Leitza acababa de conseguir su segunda txapela del Manomanista. Se abrazó en la cancha con todo el que se acercó a felicitarle. Bixente Artola, su masajista. Asier Gartzia, su primo y botillero. Su compañera Alazne y su hijo Enaitz. También lo hizo con Iker Irribarria, su rival. «Estoy muy satisfecho de haber ganado la txapela, me han salido las cosas mejor de lo que esperaba. He sufrido muchísimo porque Iker le ha dado a la pelota al principio. Luego he acertado yo con el saque-remate. Es una victoria que nunca olvidaré, ha sido un partido memorable. Hoy era el día para arriesgar y la perseverancia siempre acaba dando sus frutos».

El leitzarra entra en el selecto grupo de pelotaris con dos entorchados en la competición reina de la pelota. «La txapela es un premio al trabajo de todos estos años. Iker era favorito, pero me ha salido un gran partido. Ha sido duro, muy duro. Psicológicamente también. Por momentos he gozado de la pelota. Sabía que tenía que trabajar duro si quería ganarle. Me han salido las cosas con talento».

Una de las claves estuvo en el saque, al que le sacó buen rendimiento. «Viendo la final del del año pasado contra Urrutikoetxea, sabía que tenía que buscarle las cosquillas, bien desde el ancho como de la pared. He acertado y él se ha puesto nervioso, le costaba hacer los tantos. Yo seguía sufriendo. En cambio, al principio, con el 10-5, Irribarria estaba marcando la diferencia. Tenía fresco el golpe, pero sabía que si le costaba hacer el tanto podría acusar el cansancio. Me ha costado obligarle, pero luego la balanza se ha igualado y los tantos que han caído a mi favor han sido trabajados».

La guinda fue la falta de saque que cometió el de Arama y que rompió la igualada a doce. «Cuando le he apretado, él ha cometido errores. He intentado que sufriera, el objetivo era que se pusiera nervioso y fallase».

«Nadie es de hierro»

También se refirió al Bizkaia, el escenario de la final. «Es un frontón que frena el juego rápido. Esa era la única forma de que Irribarria no se encontrase cómodo. Aun así, me ha salido casi todo», dijo. Y al material. «Su segunda pelota tenía más salida de frontis. He tenido que recular muchas veces hacia atrás, pero he dado el máximo de mi juego. Quizás yo tenía menos que perder. Irribarria ha demostrado una gran madurez, creo que ha hecho un gran partido, ha mostrado el nivel que posee, pero nadie es de hierro. Yo he dado el 120% de lo que tenía».

En Leitza ya había preparada una cena para celebrarlo junto a sus amigos, a los que dedicó el triunfo junto a su mujer y a su hijo.

Oinatz, satisfecho, reconoció que «ya no puedo pedirle nada más a la pelota. Ha sido un honor jugar todos estos años contra pelotaris de la talla de Aimar o Irujo. Los de la generación de ahora no son peores que ellos, tienen mucho margen de mejora. Las próximas txapelas serán suyas».