Irribarria: «Me ha tocado perder, pero volveré a intentarlo»

Iker Irribarria aceptó con deportividad la derrota ante Oinatz Bengoetxea en la final. Era la primera que cosechaba en el Manomanista. Reconoció los méritos del rival y prometió seguir trabajando para volver a luchar por la txapela en un futuro cercano. «Hoy me ha tocado perder a mí, pero el año que viene volveré a intentarlo. Es una derrota dura, pero también hay que celebrar haber llegado otra vez a la final. Ya tendremos más oportunidades en el futuro», señalaba el delantero de Arama compungido.

Era el gran candidato para subirse a lo más alto del podio por segundo año consecutivo, pero a su entender «partir como favorito igual no me ha beneficiado. Con 20 años he disputado tres finales y he ganado dos txapelas. Es como para estar satisfecho. Seguiré trabajando para ganar más, pero no es sencillo».

Irribarria tuvo un comienzo de partido alentador. Su sotamano hacía estragos en la defensa de Bengoetxea VI. «He empezado bien, dándole con fuerza a la pelota y logrando ventajas en el marcador, pero aún así me sentía incómodo en la cancha. Estaba tranquilo, pero las piernas no me respondían bien. Eso no quita méritos a Oinatz, al contrario. Ha sido mejor que yo y punto, ha jugado uno de sus mejores partidos mano a mano y ha sido superior».

El zurdo guipuzcoano reconoció que su rendimiento bajó muchos enteros después, coincidiendo con una racha de aciertos de Bengoetxea VI. «Oinatz ha acertado en todo y contra un pelotari así es muy difícil ganar. Todos jugamos incómodos contra él. Creo que he jugado bien, pero me tiraba la pelota a los pies y no estaba a gusto en la cancha».

CON MÁS TXAPELAS 11 Retegi II 6 Azkarate y Retegi I 5 Martínez de Irujo 4 Atano III, Olaizola II y Beloki 3 Gallastegi y Eugi 2 Galarza III, García Ariño I, Atano X, Lajos, Arretxe, Arriaran II, Ogueta, Bengoetxea III y Bengoetxea VI

Falta de confianza

Irribarria comentó que «me hubiera gustado ganar, pero Oinatz ha jugado mucho. Me ha sabido llevar a su terreno. Ha habido un momento en el que me han podido los nervios y él lo ha aprovechado. Tiene más experiencia que yo en este tipo de partidos». Y, acto seguido, volvió a incidir en que «él ha sido mejor, ha dado todo lo que tenía. Yo he hecho mi partido, pero no me ha dejado desarrollar mi juego».

Resignado, admitió que «en algún momento me ha faltado algo para acabar el tanto. Adelante, Oinatz es mucho más que yo. Podía haber arriesgado mucho más, pero me faltaba confianza. He intentado hacer lo mejor que podía en cada momento, pero él no entregaba pelota y veía imposible ganarle».

Hubo una fase decisiva del partido, de 10-5 al 12-17, cuando el de Arama encajó un parcial de 2-12 que dio aire al leitzarra. «Oinatz ha cogido el saque y ha sacado perfecto, tanto desde el ancho como desde la pared. Además, ha acertado en el saque-remate, su principal arma. Sabía de antemano lo que iba a hacer, ese es su juego, pero lo ha hecho todo perfecto. Y cuando a un contrario le sale todo...».

A Irribarria los nervios le jugaron en esta ocasión una mala pasada. «No me funcionaban bien las piernas -reiteró- al principio. Oinatz ha sabido gestionar mejor los nervios que yo, tiene más experiencia, y ha estado mucho más acertado que yo en la final».

Cuando se le preguntó por el material -Oinatz calificó de excesiva una de las pelotas escogidas por el de Arama en la elección-, Irribarria dijo que «cada uno tendrá su opinión. Para mí, el material ha sido correcto». De esta forma dejó zanjada una polémica innecesaria.

Irribarria dispondrá ahora de unos días de descanso para recuperar fuerzas con vistas al verano. Está anunciado el 6 de junio en el Municipal de Bergara, Martes de Pentecostés. Hasta esa fecha, podrá dedicarse plenamente a sus estudios de Ingeniería en Ordizia, donde ayer celebró junto a sus familiares y amigos más cercanos el subcampeonato del Manomanista.