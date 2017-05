«Todos los que andan conmigo pasan a profesional»

«Mira, todos los que andan conmingo jugando a pelota pasan a profesionales», bromea Iker Espinal. «Te das cuenta si miras el álbum de fotos que tengo. Aparecen Irribarria, Altuna, Bakaikoa, Agirre, Arteaga II, Errandonea, Martinez, Darío, Martija... Seguro que se me queda alguno en el tintero. El último que toma la alternativa es Etchegoin, con el que formé pareja en la última edición del Torneo Bankoa Crédit Agricole-EL DIARIO VASCO. Llegamos a cuartos tras ganar en Urretxu y Aizarnazabal y caer en Soraluze. El día de Aizarnazabal volví a casa con la sensación de que no había hecho nada. Jugó casi solo. ¡Pegó una barbaridad aquel día! Debuta con Asegarce el sábado en el Labrit. Es uno de los zagueros con los que más a gusto he jugado. En mi último año en Oberena, Iñaki se entrenaba con nosotros y no sabía ni darle de zurda. Ha progresado. Posee algo especial en esa derecha».