«Siempre podré contar que gané a Irribarria»

Un halo de imbatible envuelve a Iker Irribarria gracias a sus siete victorias en los siete partidos que ha disputado en el Manomanista de Primera. Suma además once victorias consecutivas en campeonatos: nueve en el Parejas y dos en la competición en curso. Entre ambas perdió solo en la despedida de Barriola del Labrit. Su última derrota 'oficial' se remonta al 30 de enero, hace casi cuatro meses, en el Beotibar de Tolosa, donde cayó por un ajustado 22-21 con Beñat Rezusta frente a Oinatz Bengoetxea, su rival en la final de mañana, y Mikel Larunbe.

Estos datos, su condición de campeón manomanista más joven de la historia con 19 años y su trayectoria invitan a pensar que ya desde niño la carrera de Irribarria ha estado ligada a las victorias. Sin embargo, lo cierto es que ha encontrado adversarios complicados desde los primeros torneos en los que participó.

Xalton Zabala, su entrenador en el Zazpi Iturri de Amezketa desde los 14 o 15 años, apunta a menudo que «había un chaval navarro que se las tenía tiesas con Iker y con Altuna. Se llama Iker Espinal. Les ganaba a menudo».

«En Zaramaga íbamos 17- 17 en un partido a 18; resolví con una dejada al txoko pefecta»



«De niños jugamos un tanto contra Errandonea y Armendariz en Zizur, y les ganamos»

Espinal tiene 21 años -nacido en enero de 1996, es unos meses mayor que el de Arama-, vive en Pamplona, estudia un grado superior de Mecatrónica Industrial y sigue jugando a pelota a buen nivel en el campo aficionado. Es habitual verle en torneos punteros. «Irribarria aparece conmigo en un montón de fotografías del álbum que hizo mi madre. Si no fuera por ella, las habría perdido. Ahora me hace ilusión ver aquellas imágenes».

«Tendríamos siete u ocho años la primera vez que nos enfrentamos, en la final del torneo del cuatro y medio de Zizur de 2004. Seríamos prebenjamines, supongo», apunta Iker Espinal. «Me habían puesto sobre aviso. La gente hablaba de un chaval de Ordizia que había llamado la atención en las eliminatorias. Creíamos que era de Ordizia por el club al que pertenecía. Venían a decirme que le habían visto la semana anterior. No lo conocí hasta la final. Ese primer año me ganó. Irribarria ya era el que más le daba de todos. ¡Vaya guantazos soltaba!».

Aquellos duelos entre los dos Iker, Irribarria y Espinal, acababan de comenzar. Apenas tardaron unos meses en coincidir de nuevo. «Los organizadores empezaban a conocernos y montaban las eliminatorias de tal manera que la final fuera entre Irribarria, Altuna o yo. Por esa razón, no nos cruzábamos hasta las semifinales o la final».

«Un año él y al siguiente yo»

Llegaron más enfrentamientos. «En 2005, al año siguiente de nuestro primer duelo, tuvimos dos finales. Primero la de Burlada por parejas y a los tres meses de nuevo en Zizur dentro del cuatro y medio. Vencí en las dos. Nos alternábamos. Un año ganaba él y al siguiente, yo».

Espinal cuenta detalles de la final de Zizur: «Igual pedí trece descansos. Es un frontón de cuatro cuadros y un tejado en la parte de atrás. Suficiente para chavales de nuestra edad, de ocho, nueve y diez años. Para nosotros era como jugar en todo el frontón. Me pasé el partido debajo del tejado, sin poder salir apenas. Quería cortarle el ritmo con los pareones. Siempre podré contar que gané a Irribarria».

Tampoco ha olvidado otro bonito detalle. «Los organizadores invitaron a Inaxio Errandonea y Carlos Armendariz, manistas profesionales. Irribarria y yo tendríamos nueve años y disputábamos la final. Les jugamos juntos un tanto y lo hicimos nosotros. Imagínate nuestra alegría».

«La final de parejas que gané a Iker en Burlada la disputé con Iñigo Larunbe», relata. «El compañero de Irribarria era Ioritz Egiguren. Éramos tan pequeños que en realidad no había delanteros y zagueros. Irribarria y yo nos poníamos en el lado izquierdo, junto a la pared. Y nuestros compañeros se colocaban en el ancho, en la parte derecha».

«En aquella época éramos posiblemente los dos mejores pelotaris de nuestra edad junto a Altuna», añade. «Llegábamos a casi todas las finales. Mi mejor golpe era la dejada de zurda».

Existía una razón para que Irribarria y Altuna viajaran a los torneos disputados en territorio navarro. «En Gipuzkoa estaba prohibido organizar torneos con participantes de edad tan joven y venían aquí», señala el delantero pamplonés.

Iker Espinal recuerda con agrado otro compromiso disputado a temprana edad. «Fue en Zaramaga, en Vitoria. Era la única competición para la que salíamos fuera de Navarra. Se trataba de un partido de parejas. Mi compañero era Noval y uno de nuestros rivales, Irribarria. El partido se jugaba a 18 e íbamos 17-17. Jugamos un tanto largo. Iker soltó guantazos marca de la casa. Vi la oportunidad de ejecutar la dejada y la tiré desde el cuatro. Salió perfecta y nos impusimos 18-17».

No coincidieron en el torneo de Elgeta. «Irribarria ganó la última edición, la de 2012. Yo caí en cuartos de final frente a Ander Errandonea. Si ganaba, me tocaba Altuna en semifinales. No pudo ser. El cuatro y medio de Elgeta era el sumun para mí. Aquella derrota es una de las más dolorosas. Ganaba 15-3 o 16-3 a Errandonea. Lo tenía en la mano. Me remontó con anécdota. Inaxio, el padre de Ander, le ordenó que me sacara a la derecha y me hundí».

La derecha, el quebradero de cabeza de Espinal. «Mi ama cuenta que me rompí la muñeca derecha siendo muy niño. Llevé escayola. Al parecer, ya debía jugar a pelota para entonces y debía pasarme todo el día jugando a pelota con la mano izquierda. Es la razón por la que me desenvuelvo mejor y más cómodo de zurda. De hecho, sacaba con la izquierda hasta que me di cuenta de que hacía más daño con la derecha y decidí cambiar».

«Le tiraba dejadas»

Apunta Espinal que lo más llamativo del juego de Irribarria era «la pegada y que tenía buena derecha para ser zurdo. De hecho, ahora va sobrado con esa mano. Ni siquiera parece zurdo. Era alto y, por esa razón, yo le tiraba dejadas. En realidad, era completo entonces y sigue siéndolo hoy en día».

«Aunque a partir de cadetes Irribarria comenzó a alternar con pelotaris de una categoría de edad superior, volvimos a coincidir», continúa. «Con el Oberena participé en el Torneo Berria por equipos, pero perdimos la previa. A continuación me fichó Irurtzun para completar sus parejas. En semifinales nos tocó el Zazpi Iturri de Amezketa. Jugamos en el Beotibar. Era la primera vez que iba al frontón de Tolosa. Mi zaguero, Aitor Goñi, tuvo que pegar un par de pelotazos detrás del diez. Teníamos 16 años. Increíble. Irribarria pegaba y Jokin acababa».

Compartieron incluso entrenamientos en Amezketa. «Fui durante un tiempo. Llegué un día e Irribarria ya estaba sobre la cancha. Xalton le echaba la pelota al cuatro, soltaba el brazo y la metía en el rebote. Una y otra vez. A rebote limpio. Eso con 16 o 17 años».

«Conservamos una buena relación. Coincido más con Altuna que con él. Me llevo muy bien con Jokin», confiesa. «Desde que debutó me veo menos con Iker. Ha pegado un salto increíble. Ha aprendido mucho en poco tiempo. Llaman la atención su pegada y la facilidad con la que juega a pelota. Mira cómo ha defendido la txapela. Lo ves y dices: 'Qué fácil es'. Esas voleas desde el siete, esos sotamanos... ¿La final? El favorito es Irribarria. Pero visto lo visto, ojo con Oinatz. Si lo lleva a su terreno, es peligroso. Si fuera en el Atano III, cuidado. Pero en el Bizkaia....».