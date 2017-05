Javier Iparragirre: «Irribarria logrará siete u ocho txapelas, pero la de mañana vendrá a Leitza»

Tiene 60 años. Nacido en Arantza, recaló en Leitza de chaval, «con once», y es el menor de nueve hermanos, «ocho varones y una mujer». Fue compañero de Joxan Tolosa durante sus estudios para maestro industrial en Arrasate. Después optó por la hostelería. Regenta junto a su esposa el restaurante Arakindegia de Leitza. Incondicional de Bengoetxea VI, vive la pelota al cien por cien.

- ¿Desde cuándo conoce a Oinatz?

- Desde que nació.

«Si alguna vez me ha pedido consejo, le he dicho siempre que muera matando»

- ¿Cómo era de niño?

- Bastante travieso. Un bicho.

- Afirman que corría muy rápido.

- Ganaba todos los años el cross de Leitza. Todavía hoy se conserva esa carrera. Se disputa en abril.

- ¿Dónde le veía jugar a pelota?

- Metía un montón de horas en la plaza del pueblo. Por eso está tan moreno -bromea-. Llamaba la atención por sus posturas, porque dominaba todas. Y por lo pequeño que era.

- ¿Iban a verle fuera de Leitza?

- Cuando empezó a despuntar querían llevarle al torneo de Lezo. Estaba comprometido para muchos sitios y contestó que no. Los organizadores me llamaron para que intentara convencerle. Empezó a ponerme pegas y yo se las solucionaba una a una. Hasta que dio el sí. Formó pareja con Iñaki Jauregi. Perdieron frente a Sorarrain-Zapirain.

- ¿Su plato favorito?

- Come de todo. Hasta baba beltza. Hay pocos jóvenes a los que les gusta hoy en día. Por cierto, es un excelente parrillero. Asa chuletas de maravilla. Cuando se retire de la pelota, puede trabajar tranquilamente de parrillero.

- Bengoetxea Berasategi.

- Pelotari por la rama Bengoetxea y astuto por la rama Berasategi.

- ¿Ganará a Irribarria la final?

- Todo el que llega a la final tiene opciones de calarse la txapela. Señal de que es capaz. Quien la gana una vez puede ganarla de nuevo.

- ¿Atraviesa el mejor momento de su carrera?

- Cuando superó a Barriola en la final de 2008 hasta los fallos le iban encima de la chapa. No está mejor que entonces, pero sí cerca. Hace nueve años no era consciente de lo que estaba en juego. Ahora sí lo sabe. Veo en él una actitud muy positiva.

- ¿Cuántas txapelas ganará Irribarria en el Manomanista?

- Si no le acompaña la mala suerte, siete u ocho. Lo digo convencido. Las lesiones influyen... Pero la de mañana vendrá a Leitza.

- ¿Seguro?

- Oinatz lo tiene más complicado en Bilbao. Si le gana en el Bizkaia, el mérito es mayor aún. Ese frontón forma parte de la historia -ironiza-. Si no tiene techo... Aún así, puede ganar.

- ¿La victoria más bonita de Oinatz?

- La txapela del Manomanista. Dirán lo que quieran, pero es la Champions de la pelota. El Cuatro y Medio es la Primera división.

- ¿Su mayor disgusto?

- No se le nota. Yo diría que clasificarse para la final del Manomanista de 2015 y no poder jugarla por lesión. Pero no lo exteriorizó.

- ¿Pide consejo?

- A mí, no. No le hablo de pelota antes de los partidos importantes. Si alguna vez me ha pedido consejo, siempre le he dicho que muera matando, que imponga su estilo, que evite entrar en el peloteo.

- ¿Quién se encarga en Leitza el tema de las entradas para la final?

- Onintza Bengoetxea, prima de Oinatz. Lo lleva una cuadrilla de jóvenes. La cena en la escuela está garantizada.

- Le gusta la montaña.

- Ha visitado los Alpes. Creo que estuvo en el Mont Blanc. La pelota le impide disfrutar del monte todo lo que le gustaría.

- Compró un caserío.

- Korteko Borda. Sigue con él. Plantó manzanos, nogales, cerezos... En ocasiones le ayuda mi hermano Manolo.

- ¿Y su vino 21 iguales?

- Rico. Mis clientes lo toman a gusto. Repiten. Es la mejor señal.