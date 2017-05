Tolosa: «Irribarria ha sido campeón sin pisar apenas el gimnasio»

Joxan Tolosa (Amezketa, 61 años) era el último campeón manomanista guipuzcoano antes de la irrupción de un Iker Irribarria al que considera ya figura de la pelota. En julio se cumplen veintidós años de su retirada. Lleva casi el mismo tiempo de comentarista de pelota en Euskal Telebista. «El lugar donde mejor me lo paso es el frontón», asegura convencido.

- ¿Cuándo se retiró de la pelota en activo?

- En 1995. Jugué mi último partido el día de Santa Ana, 26 de junio, en Elizondo: Eugi-Tolosa contra Nagore-Ceceaga.

- Iker Irribarria no había nacido aún. Es del 4 de julio de 1996. ¿Qué hacía entonces?

- Empecé de comentarista de pelota de Euskal Telebista en octubre de 1995 con ocasión del Torneo EL DIARIO VASCO de aficionados. Creo que fue en Oion. El primer año tuve menos partidos. Luego pasé a desempeñar esa función en los festivales de profesionales. Incluso dimos algunos de pequeñas empresas. Se produjo un conflicto entre ETB y Asegarce, que dirigía toda la mano profesional en aquella época. Y desde que surgió Aspe trabajo con Euskal Telebista prácticamente todos los viernes y domingos del año.

- ¿Había perdido la esperanza de que alguien le tomara el relevo como último campeón guipuzcoano?

- Nunca. Ni pensar. Mira, durante una época Iparralde tuvo tres manistas profesionales y dos de ellos, Xala y Gonzalez, eran de primera fila. En Bizkaia y Gipuzkoa los clubes trabajaban con los jóvenes, organizaban torneos y, de forma incomprensible para mí, no salían pelotaris de esa talla. Ahora, de golpe, ha surgido una hornada en Gipuzkoa. Esa labor de años que nunca se ha dejado de hacer ha dado sus frutos. Estaba convencido de que, tarde o temprano, Gipuzkoa tendría un nuevo campeón.

- ¿Cuándo se dio cuenta de que había un campeón en ciernes?

- El Torneo Joxan Tolosa de Amezketa se disputa mano a mano en toda la cancha y allí comprobé que Irribarria y Altuna serían grandes pelotaris. Irribarria venció en las tres categorías. La última vez iba a por el gancho y escondía la pelota. Se ponía a bote y rompía al contrario. Con esa pegada y esos detalles, veía claro que podía ser campeón con el tiempo. De todas maneras, no pensaba que explotaría tan rápido. Tampoco Jokin Altuna.

- ¿A quién se parece Irribarria?

- A nadie. Al principio se comentaba un supuesto parecido con Sebastian Gonzalez. Solo se parecen en que son zurdos.

- ¿Será o es una figura?

- Es una figura tremenda, un pelotari grande. Y creo que irá a más con el paso del tiempo. ¡Cómo no va a ser figura un pelotari capaz de ganar el Manomanista con 19 años y ser de nuevo finalista con 20!

- ¿Ganará el domingo su segunda txapela?

- Es el favorito. Porque pega cuadro y medio más que Bengoetxea VI. Pero Oinatz es peligroso. Juega mucho y posee una gran técnica. Irribarria desplaza a todos de su sitio. En la semifinal del Labrit frente a Urrutikoetxea, el delantero de Leitza se movió entre el cuadro cinco y seis. En la final deberá desenvolverse en el siete.

- ¿Cuántas txapelas del Manomanista puede sumar Irribarria a lo largo de su carrera?

- No se puede saber. Hace falta suerte. También hay que ver a los contrarios. Cuando Abel Barriola logró su primer título en 2002 con 24 años parecía que no iba a tener rivales en mucho tiempo. Surgieron nada menos que Aimar Olaizola y Juan Martínez de Irujo. El de Ibero tiene cinco txapelas, pero cuando irrumpió parecía capaz de acumular más. El sistema de hoy en día encarece el título porque te obliga a ganar tres partidos todos los años. Eso aumenta el riesgo de tropezar porque te enfrentas a buenos adversarios. De cualquier forma, lo que más cuenta es qué contrarios tendrá en el futuro Irribarria.

- El Manomanista atravesó una crisis. Parecía no interesar tanto.

- Tanto esta edición como la anterior han movido gente. Es la competición reina. Tú solo contra otro pelotari y toda la cancha a tu disposición para demostrar que eres mejor. El rey de la pelota a mano es quien gana este campeonato. Un pelotari más limitado puede ser bueno y campeón dentro del cuatro y medio. El mano a mano visualiza los puntos débiles de todos. No hay forma de disimularlos.

- Aquel zurdazo del año pasado en la eliminatoria contra Aimar Olaizola...

- Fue increíble. No ha sido el único. Ha pegado otros similares. Me sorprende sobre todo su sotamano. Va en busca de la pelota, le da de abajo y encuentra altura en el frontis. Es su golpe más espectacular. En la semifinal contra Rezusta no destacó tanto en ese apartado. Beñat le da en la postura de besagain y la pelota siempre viene tocada. Por eso no brilló tanto la pegada de Irribarria ese día en el Astelena.

- Confesó que se le escapó alguna lágrima el día que la victoria contra Aimar en el Labrit.

- Aquella fue su primera gran victoria y no conocía aún al mejor Irribarria. Aunque no me tocaba comentar el partido para televisión, ese día fui a Pamplona porque quería ver de qué era capaz ante un pelotari de la talla de Olaizola II. Aquella actuación convenció al pelotazale y al público en general. Vivirlo en directo fue hermoso.

- Bengoetxea VI presentará complicaciones.

- Es muy peligroso. Rápido, técnico, artista... Tratará de aprovechar el saque y su segundo pelotazo. Oinatz es inferior en pegada, pero la final tiene riesgo para Irribarria. También creo que el frontón Bizkaia beneficia al campeón porque da más tiempo que otros para colocarse y el tejado está muy lejos.

- ¿Probará algo?

- Bengoetxea VI intentará enredarle. Puede recurrir al saque desde la pared izquierda al ancho o a lo que sea. Está obligado a tomar riesgos. No debe entrar en el peloteo, no debe dejarle tiempo para pensar. Ahora bien, es más fácil decirlo que hacerlo.

- El Astelena no se llenó para la semifinal entre Irribarria y Rezusta. Las canchas para la final cuestan 140 euros.

- Era una eliminatoria con alicientes suficientes para llevar más gente al frontón. Aún así, creo que estos dos últimos años hemos visto más público que en anteriores ediciones. Y se habla mucho del Manomanista. Como en mi época. Los quince días anteriores a la final solo se hablaba de pelota en la calle. Pienso que se ha recuperado. Ayuda tener un campeón guipuzcoano.

- ¿Qué ha cambiado del Manomanista que vivió usted sobre la cancha al actual?

- Los delanteros de hoy en día impiden jugar a bote porque se ponen de aire a la pelota. Para evitar las acciones de saque-remate estás obligado a restar los saques de aire. Para ser un gran manomanista siempre han hecho falta piernas y pegada. Lo que sucede ahora es que no eres nadie si careces de juego de aire. El material actual tampoco da tiempo. El juego ha adquirido mayor rapidez. El manomanista actual es más completo que el de mi época, maneja más recursos. Ahora bien, estoy convencido de que Retegi II habría jugado mucho hoy en día porque se habría adecuado a este estilo. Tampoco me olvido de que Retegi I innovó el mano a mano. Juan Ignacio tenía la mejor volea que he conocido.

- Apenas se ven dejadas.

- Pocas. Porque los pelotaris están a la misma altura. Si la tiras bien, sigue siendo un arma a tener en cuenta. Sobre todo cuando el oponente comienza a notar cansancio, cuando ves que está maduro.

- ¿En qué consiste dar espectáculo en el mano a mano?

- Aunque no haya equilibrio en el marcador, me agrada ver a un pelotari hacer todo bien, no dar opción alguna al contrario. Ver a Bengoetxea en la semifinal del Labrit resultó una delicia. Ganar y hacerlo bonito. Aunque se rompan los partidos, se ven cosas buenas. El mano a mano en toda la cancha está lleno de dificultades. Resolverlas es espectáculo.

- Ladis Galarza afirma que prefiere un buen mano a mano que la mejor combinación de parejas.

- Pienso igual. Me encanta el mano a mano. Es la disciplina con mayúsculas.

- Incluido ver a Irribarria subirse por la pared izquierda como los puntistas...

- Eso es innato. Irribarria ha roto todos los tópicos. Ha sido campeón con 19 años sin pasar apenas por el gimnasio. A su edad, no ha tenido tiempo. La preparación es importante, sobre todo para el mano a mano, pero el 80% o el 90% del pelotari es un don natural. Se nace con ello. Se tiene o no se tiene.

- ¿Le ha sorprendido el rendimiento de Rezusta?

- No. Ha demostrado cosas increíbles. Juega mano a mano y puede jugar mejor aún. Le falta entrenamiento. Domina el aire y luce unas piernas excelentes. Todavía necesita mejorar para estar arriba los próximos años, pero le veo condiciones.

- ¿Puede ser campeón algún día?

- Es joven y eso juega a su favor. Andará arriba. Aunque en tu generación haya dos mejores que tú, puede darse el caso un año. Pongo mi ejemplo. Retegi II era mejor que yo. Disputé cuatro finales y se presentó la oportunidad. Puedes pillar a los contrarios en un momento bajo de juego, un mal de manos inoportuno... Tú tienes que estar listo para la ocasión. Aunque Irribarria y Urrutikoetxea sean mejores, la oportunidad llega tarde o temprano. Mira a Altuna III. Tiene 21 años y quince ediciones del Manomanista por delante si le respetan la salud y las lesiones.

- Escuché un día que alguien proponía dividir el Manomanista en dos: uno para delanteros y otro para zagueros.

- Esa propuesta no tiene sentido. El Manomanista es uno.

- Opine del material.

- Si las empresas han optado por esa línea... La salida de frontis de las pelotas actuales es indiscutible. Me parece excesiva. Lo disimula el juego de aire de los propios pelotaris. Pero es una realidad.

- Compare a los pegadores actuales con los de distintas épocas.

- Siempre han existido. Lajos, Gorostiza, Galarza III, Aldazabal II... Más tarde Beloki, Patxi Ruiz, Irujo... Ahora Rezusta, Zabaleta, Albisu, el propio Irribarria. Eso no cambia.

- ¿Hacia dónde irá el Manomanista en el futuro?

- Seguirá este camino. Los zagueros trabajarán cada vez más la técnica y serán más completos. Los zagueros del futuro dominarán el juego de aire.