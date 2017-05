«En la huerta de Amezketa planto tomates, lechugas...»

¿Cuántos años tiene su hijo, Abel?

Ocho. Juega poco a pelota. Quiere andar con los amigos. Vivimos en Donostia y es difícil.

¿Va a menudo a Amezketa?

Visito a la ama dos o tres días a la semana. Además, tengo una huerta. Planto tomates, lechugas, cebollas... De todo un poco. Hay que cuidarla.

Monta en bicicleta.

Todavía no he empezado este año, pero lo haré. Aprovecho mis visitas a Amezketa para dar una vuelta por Larraitz. Sucede que me acompaña mi mujer y tampoco me gusta dejarla en casa. Me conviene más la bicicleta que caminar por el monte. Ayuda a las rodillas.

Un frontón.

Bergara. Siempre ha sido mi frontón. Allí me entrenaba cuando estudiaba en Arrasate y allí me di a conocer en el campo aficionado. Posee el mejor suelo de todos.

¿Viaja?

El año pasado, coincidiendo con las vacaciones de los manistas de las dos empresas, estuvimos diez o doce días en Portugal.

Un txoko en Donostia.

El gimnasio del Náutico.

Un txoko en Amezketa.

Me gusta Amezketa y me gusta Orendain. Y el bar que tenemos en mi barrio, Ugarte. Es de los de antes, con tienda en la que venden comestibles. Un buen sitio para el hamaiketako.

Disfruta en el frontón.

Vivo con pasión la pelota y el frontón. Es el lugar donde mejor lo paso. Lo mismo viendo a los profesionales que a los aficionados y a los niños.